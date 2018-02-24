马斯克只有1/4个比特币，而且现在已经找不到了

（原标题：Here's How Much Bitcoin Elon Musk Owns）

科技传媒网讯 网易科技新闻2月24日消息，据国外媒体报道，硅谷明星创业者、电动汽车制造商特斯拉首席执行官伊隆马斯克（Elon Musk）并不太热衷于加密货币，本周其在Twitter上透露了自己拥有四分之一个比特币。

据悉，有Twitter用户问及马斯克为什么有那么多机器人冒充马斯克推广加密货币骗局，为了回应Twitter用户的提问，马斯克透露了自己的比特币所有权。

“这些关于ETH（以太坊）的垃圾邮件都是怎么回事？”Twitter用户如是向马斯克提问。马斯克回应道：“我不确定。我已经@了杰克，但它仍然在继续。“马斯克指的是Twitter首席执行官杰克多西（Jack Dorsey）。

“可以说我拥有的加密货币为零，除了朋友在很多年前送给我的0.25个BTC（比特币）之外。”马斯克周四在Twitter上表示。截至周五晚，其大约价值2,500美元（截至周五下午，一个比特币的价值为10,012美元）。

不确定。我通过@杰克让他知道，但它仍在继续。可以说我拥有的加密货币为零，除了朋友在很多年前送给我的0.25个BTC（比特币）之外。

- Elon Musk（@elonmusk）2018年2月22日

对于身价几十亿美元的马斯克来说，这的确算不上什么。但即使马斯克需要使用他的比特币，估计也无法找到了。

去年年底，曾有人称比特币的创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）就是马斯克。相关的博客文章是由马斯克领导的另一家公司SpaceX的前实习生Sahil Gupta撰写。

这是错的。几年前朋友曾送给我一个比特币的一部分，但我不知道它在哪里。

- Elon Musk（@elonmusk）2017年11月28日

马斯克表示自己忘记了比特币的存储位置。比特币丢失并非不寻常。正如《财富》杂志专门披露的那样，这些年来有大约278万到379万比特币不知所踪。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209780-1.html

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