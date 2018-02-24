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恒大高新：2017年营业利润下降 820.97%

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-24 15:11

2月24日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”）发布2017年业绩报告称，2017年度公司实现营业总收入253,091,488.55元，较上年同期上升71.50%。

2月24日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”）发布2017年业绩报告称，2017年度公司实现营业总收入253,091,488.55元，较上年同期上升71.50%；营业利润-18,745,874.26 元，较上年同期下降 820.97%；利润总额 3,859,547.71元，较上年同期下降 56.88%；归属于上市公司股东的净利润 14,599,176.61 元，较上年同期上升 3.38%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 1,506,039,771.59元，较年初上升 63.18%； 归属于上市公司股东的所有者权益 1,293,961,379.23元，较年初增加 82.68%。

据了解，恒大高新创立于1993年，总部设在南昌市国家高新技术开发区内，现有七家控股子公司，是国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务的龙头企业。

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恒大高新称影响经营业绩的主要因素为：（1）报告期内完成武汉飞游 100%股权、长沙聚丰 100%股权的收购，上述两家互联网公司武汉飞游、长沙聚丰所从事业务（现为公司主业之一）本年度业绩较预期有所提升，合并报表后对公司业绩产生积极影响；（2）处置部分资产所取得的收益及没收的违约金计入当期损益；（3）部分应收款项由于账龄延长，按公司会计政策计提的坏账准备比上年同期有所增加，影响了公司业绩。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209781-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工控恒大高新

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