Uber推飞行汽车！马斯克：这货噪音大
2月23日消息，特斯拉创始人兼CEO马斯克日前在在Twitter上表示，他之所以在华盛顿和纽约之间建造超级高铁系统，而没有使用飞行汽车，是因为这种交通工具噪音太大。
马斯克是在会带记者问题时表达了自己对于飞行汽车的看法，他回应：“如果你喜欢自己房子上有无人机飞过，你肯定喜欢大量的‘汽车’飞过头顶，他们的尺寸和噪音都要大1000倍。当它们降落的时候，只要是没有钉到地面的东西，都会被吹走。”
Uber开发飞行出租车项目已经有一段时间，他们还在去年11月宣布与美国国家航空航天局(NASA)合作为飞行汽车开发空管系统。2017年，该公司还与达拉斯沃斯堡和迪拜政府合作，希望优先在这些城市部署飞行汽车。
Uber CEO达拉·科斯罗萨西出席慕尼黑DLD科技大会时表示，未来十年之内美国即将出现飞行汽车，而这些汽车将会受到人们的追捧。
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