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“金球奖”盛典：点我达CEO赵剑锋荣获“2017年度新经济人物”

点评

科技传媒网 中华网 2018-02-24 15:15

“金球奖”盛典：点我达CEO赵剑锋荣获“2017年度新经济人物”

　　1月27日，由钱江报系主办的“众创大趴·预见新物种--2018杭州创业系‘金球奖’盛典”在浙江杭州隆重举行。点我达创始人兼CEO赵剑锋出席了此次盛典，并获颁“2017年度新经济人物”奖。

　　盛典当天，数百位杭州创业系的朋友们相聚一堂，不仅有创投大腕、互联网老兵、实业家们的倾囊相授，还为优秀众创者们的创业成就和创新力量颁发了属于他们的“金球奖”。

“金球奖”盛典：点我达CEO赵剑锋荣获“2017年度新经济人物”

　　连续成功的创业者

　　2003年，赵剑锋凭借地理测绘的专业背景和之前工作积累的企业管理经验，创办了杭州经纬信息技术公司(股票代码：837811)。

　　第一次成功创业后，为了实现更大的人生理想和社会价值，寻求更高的创业平台，赵剑锋开始二次创业并挑选项目，原则之一就是找一个没有天花板的行业。2009年，他创立高端品质外卖平台点我吧，并最先提出“即时物流”的理念。

　　基于自建物流体系的点我吧平台6年的积累，2015年6月，赵剑锋创办了国内知名即时物流平台“点我达”。先后获得赛富基金、创新工场、阿里资本以及戈壁创投、乔景创投、远镜基金等知名机构的巨额投资和战略资源注入。

　　2017年，点我达相继与饿了么、“通达系”、盒马鲜生、百联等知名企业达成合作，配送服务覆盖外卖、快递末端配送、新零售等本地生活场景。截至目前，点我达已经是国内最大的即时物流企业，覆盖全国300多个城市，有200万配送员，为100多万商家和6000多万终端消费者提供了即时物流服务。

“金球奖”盛典：点我达CEO赵剑锋荣获“2017年度新经济人物”

　　烧不死的鸟终会成为凤凰

　　在自己创业走上正轨的同时，赵剑锋还会积极参加各类有关创业的活动。不仅分享自己创业路上的心路历程，更为新的创业者提供支持和帮助。

　　赵剑锋认为，在互联网创业，百里挑一的成功都是高概率的事件。别的行业创业是不进则退，但是互联网创业常常是悬停在半空， 要么一飞冲天，要么粉身碎骨。只有舍命狂奔，一刻不能停歇往前跑，所以创业者他永远都是在路上。

　　点我达现在的发展是健康的，但是这背后也经历了每一个创业者都会经历的无数九死一生。“点我达这一路都走过来了，虽然有坎坷，有艰辛，但是依然在前行，烧不死的鸟终会成为凤凰。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209785-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:金球奖2017年度新经济人物赵剑锋

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