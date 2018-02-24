狗

多么渴望有些贪腐老虎是被狗仔咬死，多么渴望有些创新成果是被狗仔发掘，多么渴望有些杰出人才是被狗仔保护，多么渴望今天大狗小狗的叫声，能够汇入新时代的最强音！

戊戌，狗年。朝胜自幼爱狗，没条件时逗人家的狗玩，后来和人家的狗感情比人家还深。有条件时，一定养狗。屈指算来，先后有名有姓的狗就养过二三十条。有时闭眼想想那些已经离我而去的狗狗，每条狗的音容相貌特点秉性，都一一浮现在我心上，犹如昨日栩栩如生。

于是狗年春节，我以打油诗给朋友们拜年：

十二生肖最爱狗，

养狗方懂真朋友。

原来百姓奔小康，

黑狗石榴胖丫头。

曾有戊戌横刀笑，

肝胆昆仑任去留。

盛世又拜戊戌年，

南国门下一走狗。

老北京四合院的富户人家素有“顶棚石榴树，黑狗胖丫头”之说。家里能够糊上白纸的顶棚，院里有石榴树，有黑狗，有胖丫头。那就是小康了。狗年又是戊戌年，两个甲子之前的戊戌变法，留下了“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”的悲壮。再到戊戌年，中国已是自立于世界民族之林的大国盛世。抚今追惜，感慨系之。

拜年诗的最后一句，典自袁枚《随园诗话》中：郑板桥爱徐青藤诗，自诩“徐青藤门下走狗郑燮。”童二树亦重青藤，曰：“尚有一灯传郑燮，甘心走狗列门墙”。后来，齐白石亦作诗：“青藤八大远凡胎，缶老衰年别有才；我愿九泉为走狗，三家门下转轮来。”这是文人的相惜与自谦。朝胜不是文人却做过军人，因此甘为国门走狗。

以诗拜年，兴犹未尽。于是又打油一首：

为国做斗狗，

为家看门狗，

为情哈巴狗，

拜年是金狗。

三百六十行，

行行状元狗。

爱狗狗爱你，

忠义当如狗！

狗年扮狗，从狗的角度发现，您想表达各类情感，都可以淋漓尽致！

干新闻，很欣赏俄国作家契科夫的一句名言，“大狗叫，小狗也要叫。”四十多年前，朝胜刚入行，就发现新闻界大狗成群。特别是经过了文革的“洗礼”，而文革又将寿终正寝，新闻界狗叫的声音的确有点乱。有些新闻界的清规戒律是在文革中形成的，文革结束了，但是“新闻纪律”还在，“狗仔”们依然不能越雷池半步。地方报纸每天签印前和“两报一刊”“对表”的习惯，也一直延续多年。

随着十一届三中全会带来的思想解放运动，大狗叫，小狗也开始叫了。有时，小狗的叫声未必逊于大狗。“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声”。当然，小狗们也伴随着新闻事业的健康发展而渐渐长大……

香港管那些跑社会新闻和追演艺明星的摄影记者们为“狗仔队”，狗仔和明星们一个半推半就的躲，一个死缠烂打的追，从而形成了一种特殊的“共生”现象。其实，更厉害的狗仔不仅是追星，而是不顾生死地追官追富。一点发现公务人员有公权私用的蛛丝马迹，立马“立案追查”；财团大佬有为富不仁的风吹草动，迅疾闻风而动……语不惊人死不休！就此而言，香港“狗仔队”也为内地的“狗仔们”，做出了榜样！

朝胜从业多年，养狗多年。发现有些人对狗常有偏见，以至于把狗贬为骂人的脏话，对此朝胜常常在心中为狗抱屈；可是，老百姓对助纣为虐或者胡说八道的记者们，有过“防火防盗防记者”的流传，朝胜却以为骂的好。狗还是那只狗，对狗狗的不公起于误会。“狗仔”就不再是那些狗仔了，打开文革的报纸，打开反右的报纸，打开大跃进的报纸，再对照十一届三中全会的报纸，思想解放的报纸，改革开放的报纸，十八大、十九大的报纸……就算是脸上长满了狗毛，估计足够几代狗仔们面红耳赤了！

今日当为从事新闻媒体事业的大好时代，反腐无禁区，创新无上限。作为一个亲历了几个时代的老狗仔，多么渴望有些贪腐老虎是被狗仔咬死，多么渴望有些创新成果是被狗仔发掘，多么渴望有些杰出人才是被狗仔保护，多么渴望今天大狗小狗的叫声，能够汇入新时代的最强音！

狗仔朝胜，没有长成大狗就变成了退休的老狗。看着报社的一些年轻人在春节期间还在忙着工作。再打油一首，寄语弟弟妹妹：

富养闺女穷养狗，

报纸再贫俺不走。

高吼低吠四十年，

退休还卧大门口。

喜看代有才狗出，

百媚千娇多美狗。

狗眼犀利看天下，

鼻灵腿快抢骨头。

狗仔们争抢的“骨头”者，优质新闻也！

（左朝胜）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209786-1.html

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