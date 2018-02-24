工信部：将对3000家以上重点耗能企业专项监察

日前，工信部发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》。《工作要点》指出，将制定发布2018年工业节能监察重点工作计划，对3000家以上重点耗能企业实施专项监察
日前，工信部发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》。《工作要点》指出，将制定发布2018年工业节能监察重点工作计划，对3000家以上重点耗能企业实施专项监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖。
《工作要点》提出，将深入开展工业节能监察专项行动。制定发布2018年工业节能监察重点工作计划，对3000家以上重点耗能企业实施专项监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖。创新节能监察模式，探索节能监察与能源审计相结合、区域重点行业全覆盖监察等方式，进一步完善工业节能监察工作规范。
《工作要点》提出，将推进新能源汽车动力蓄电池回收利用。发布实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法，推动建立回收利用体系。开展重点地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点，推进中国铁塔公司动力蓄电池梯次利用示范工程建设。制定动力电池溯源管理要求，推进新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台试运行。
《工作要点》指出，将加强电器电子、汽车等产品有毒有害物质限制使用。发布首批电器电子有害物质限制使用达标管理目录、例外清单，会同认监委发布合格评定制度，开展《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》贯彻落实情况监督检查，按照《汽车有害物质可回收利用率暂行管理要求》定期发布符合性情况名单。协调推进生态环境保护信息化工程建设。
《工作要点》还指出，将加快绿色产品供给。以供给侧结构性改革为主线，组织有关行业协会加快制定绿色设计产品标准，开展绿色设计产品评价，增加绿色设计产品名录发布频次。推动绿色设计示范企业加快验收进度，发挥示范带动效应，引领行业加快提升绿色设计能力。研究绿色设计产品市场化推进机制，实现绿色生产和绿色消费的有效对接。
《工作要点》要求，要进一步发挥绿色金融对工业绿色发展的支持作用。加强与国开行等金融机构合作，完善绿色信贷机制，推进落实绿色信贷重点项目。积极探索应用绿色债券、绿色保险等绿色金融手段。
《工作要点》还要求，要促进环保产业发展。加强环保产业规范引导，按照环保装备制造业细分领域，制定分领域规范条件，发布符合规范条件企业名单，引导生产要素向优势企业集中。依托《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017年版）》，支持有关行业机构搭建供需交流平台，加快先进环保技术装备推广应用，提高我国环保装备制造业整体水平。
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