工信部：将对3000家以上重点耗能企业专项监察

《工作要点》要求，要进一步发挥绿色金融对工业绿色发展的支持作用。加强与国开行等金融机构合作，完善绿色信贷机制，推进落实绿色信贷重点项目。积极探索应用绿色债券、绿色保险等绿色金融手段。

《工作要点》还指出，将加快绿色产品供给。以供给侧结构性改革为主线，组织有关行业协会加快制定绿色设计产品标准，开展绿色设计产品评价，增加绿色设计产品名录发布频次。推动绿色设计示范企业加快验收进度，发挥示范带动效应，引领行业加快提升绿色设计能力。研究绿色设计产品市场化推进机制，实现绿色生产和绿色消费的有效对接。

《工作要点》提出，将深入开展工业节能监察专项行动。制定发布2018年工业节能监察重点工作计划，对3000家以上重点耗能企业实施专项监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖。创新节能监察模式，探索节能监察与能源审计相结合、区域重点行业全覆盖监察等方式，进一步完善工业节能监察工作规范。

日前， 工信部 发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》。《工作要点》指出，将制定发布2018年工业节能监察 重点 工作计划，对3000家 以上 重点耗能 企业 实施 专项 监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖。

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