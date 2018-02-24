3D Systems推出售价低于1万美元的NextDent 5100 3D打印机

近日，3D Systems推出了新的NextDent 5100 3D打印机和18款用于牙科3D打印的NextDent树脂。

近日，3D Systems推出了新的NextDent 5100 3D打印机和18款用于牙科3D打印的NextDent树脂。

据悉，南卡罗来纳州公司已经使用新的NextDent 5100 3D打印机和18款用于牙科3D打印的NextDent树脂，将整个NextDent产品组合整合到30种3D打印材料中。

根据3D Systems统计，NextDent 5100 3D打印机可使牙科实验室和诊所以极快的速度生产牙科设备：比其他可用解决方案快4倍。3D打印机还可以减少材料浪费和设备资本支出，以及对铣削中心的依赖。

此外，患者也将从3D Systems的新3D打印机中受益。该机器减少了口腔修复和正畸所需的时间，同时减少了所需的复诊次数。（使用3D打印机，牙科实验室可以使生产假牙所需的时间减少70-80％。）

NextDent 5100 3D打印机采用3D Systems专有的Figure 4技术，可以实现牙科设备和固定装置的高速3D打印。它与行业标准的口腔内扫描和软件解决方案兼容。

借助30种NextDent树脂材料，3D Systems还可以为牙科材料供应商提供数量最多的牙科专用3D打印树脂。

3D Systems总裁兼首席执行官Vyomesh Joshi表示：“我们为市场带来了完整的数字牙科解决方案-将无与伦比的材料组合与领先的3D打印技术、软件和服务相结合。我们提供业界最广泛的经过监管审批的3D打印材料和技术，使各种规模的牙科实验室和诊所能够以更低的成本提高牙科设备的精度、生产率和效率，以适用于广泛的牙科应用。”

据悉，NextDent 5100 3D打印机的价格不到1万美元。预订可在2018年第二季度完成，并计划于2018年夏季全面上市。

此外，3D Systems还将发布适用于牙科、珠宝和工程的入门级机器FabPro 1000，价格将少于5,000美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209789-1.html

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