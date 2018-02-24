领跑者基地成EPC企业竞争力“教武

当前第三批“领跑者”基地计划已经下达并进入竞争优选过程，伴随领跑者项目的有序推进与企业自身技术水平的不断提升，电站项目提质增效已成为产业发展的“主旋律
当前第三批“领跑者”基地计划已经下达并进入竞争优选过程，伴随领跑者项目的有序推进与企业自身技术水平的不断提升，电站项目提质增效已成为产业发展的“主旋律”。作为国内分布式光伏电站领跑者，晶科电力已积累3GW以上的光伏电站开发经验，其中包含6座“领跑者”电站。其中，在2016年国家先进技术光伏领跑示范基地项目竞标中，晶科电力更是一举中标阳泉、芮城、济宁、新泰、两淮5个项目，共计400MW。
相比于前两批“领跑者”项目，第三批领跑者基地的建设对EPC企业的项目开发水平、工程管理、工程设计与供货效率等各方面都提出了更为严苛的要求，也是真正考验EPC团队核心竞争力的一个“擂台”。
在我国持续推进精准扶贫工作的大背景下，晶科电力设置扶贫EPC团队，为广大贫困偏远地区提供整县脱贫规划编制、融资方案、交钥匙工程、运维等整体解决方案。其中，由晶科电力扶贫EPC团队打造的江西省鄱阳县123MW光伏扶贫项目、宿州4．68MW光伏扶贫项目、宁都一期4．12MW光伏扶贫项目都是以村为单位建设村级光伏电站，不仅实现了土地的增值高效利用，更给当地居民开启了脱贫增收之路。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209790-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
春节地方戏搭载快手唱向全国
ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。