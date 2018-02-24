领跑者基地成EPC企业竞争力“教武

当前第三批“领跑者”基地计划已经下达并进入竞争优选过程，伴随领跑者项目的有序推进与企业自身技术水平的不断提升，电站项目提质增效已成为产业发展的“主旋律”。作为国内分布式光伏电站领跑者，晶科电力已积累3GW以上的光伏电站开发经验，其中包含6座“领跑者”电站。其中，在2016年国家先进技术光伏领跑示范基地项目竞标中，晶科电力更是一举中标阳泉、芮城、济宁、新泰、两淮5个项目，共计400MW。

相比于前两批“领跑者”项目，第三批领跑者基地的建设对EPC企业的项目开发水平、工程管理、工程设计与供货效率等各方面都提出了更为严苛的要求，也是真正考验EPC团队核心竞争力的一个“擂台”。

在我国持续推进精准扶贫工作的大背景下，晶科电力设置扶贫EPC团队，为广大贫困偏远地区提供整县脱贫规划编制、融资方案、交钥匙工程、运维等整体解决方案。其中，由晶科电力扶贫EPC团队打造的江西省鄱阳县123MW光伏扶贫项目、宿州4．68MW光伏扶贫项目、宁都一期4．12MW光伏扶贫项目都是以村为单位建设村级光伏电站，不仅实现了土地的增值高效利用，更给当地居民开启了脱贫增收之路。

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