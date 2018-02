美国力劝澳大利亚:建设5G网络时不用华为设备

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,据国外媒体Venturebeat报道,美国力劝澳大利亚在建设5G网络时避用华为的设备。此前美国立法者和安全机构大力阻挠美国几大运营商与华为结成合作关系。现在,在5G安全隐患这一问题上,美国的游说范围延伸到了其它国家。

美国国家安全局和国土安全局的主管对澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔简短地表达了“美国对中国参与5G网络建设的担忧”,包括“华为可能参与的安全隐患”。“中国实施网络间谍是美国-澳大利亚网络安全议程上两大隐患之一,”华为与中国政府关系密切,允许中国获得5G网络的控制权,会引发中国控制“一切”的隐患。

美国官员一直宣称,华为的硬件可能带有后门,从而允许中国政府监视用户通讯,并最终控制5G基础设施。虽然进军美国市场遭遇重重障碍,华为已发展成全球领军的电信制造商,并在移动设备和标准上与许多领先企业展开了合作。

多年来,澳大利亚政府一直对华为保持审慎的立场。2012年,澳大利亚禁止华为参与国内高速宽带网络建设的投标。2013年,特恩布尔在担任通讯部长时支持重新审议这一禁令,但后来这一禁令仍被延续。

虽然政府表示担忧,但华为仍在努力进军澳大利亚市场。最近华为已与运营商澳都斯和沃达丰签订合作协议。去年,华为成为澳大利亚通讯部5G工作组的成员之一。本月澳都斯承诺在2019年初在澳大利亚首家推出5G服务,并将使用华为的一些设备。

澳都斯声明,“我们认为政府干预是没有必要的”。沃达丰则表示,“我们施加严格的控制以确保公司满足和遵守所有法令规章以及最佳操作安全标准”。目前尚不明确澳大利亚政府是否会彻底把华为拒之门外。但华为在5G研发上的大力投资使之在欧洲电信硬件企业中成为佼佼者,这让华为成为一家很难被忽略的企业。(惜辰)

