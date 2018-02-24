谷歌语音助手年底将支持30多种语言 Siri优势没了,siri 语音助手 谷歌 android 多语
（原标题：Google Assistant will support over 30 languages by year-end, become multilingual）
科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息，据国外媒体Techcrunch报道，到今年年底，谷歌Assistant语音助手支持的语言将增至30多种，并推出无需切换设置的同步多语功能。
Assistant助手本来就能支持多种语言，但用户需要先在应用设置中选定语言，操作较为不便。这一新添的多语功能让用户能够更自如地发出语音指令，不需要进行语言选项的切换。这一功能对有多语需求的用户极为有用。
推出之初，这一多语功能将同时支持英语、法语和德语，但接下来会涵盖更多语言。
今年，Assistant的支持语言将从最初的8种攀升至30多种。接下来几个月，Android版和iPhone版的Assistant助手将“学会”丹麦语、荷兰语、印度语、印尼语、挪威语、瑞典语和泰语等语言。
谷歌还表示，Assistant在全球的使用范围也在扩大。到年底，全球可安装Assistant的Android智能手机中，预计95%将使用这一应用。
相较Siri、Alexa等竞争产品，新功能让Assistant在语言支持上拥有很大的优势。亚马逊把Echo智能音箱的业务扩大到全球更多的市场，但并未针对这些市场进行本地化升级。Alexa语音助理只支持英语、德语和日语。目前，Siri的最大优势之一是能够支持20多种语言，而这一优势在年内将被谷歌超越。
除了这一功能，Assistant还将在下周推出了数项更新，如，Mobile OEM程序(可让移动制造商在设备中更深度地集成Assistant)、Routines (可自定义回复语句)和基于位置的提醒功能。(惜辰)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209793-1.html
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