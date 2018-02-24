¡¡
Ö÷Ò³ > ´´ÐÂ > ´´Í¶ > ÕýÎÄ

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

µãÆÀ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø Õã½­ÔÚÏß 2018-02-24 17:07

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

¡¡¡¡¡¶Éà¼âÉÏµÄÖÐ¹ú¡·µÚÈý¼¾ÈÈ²¥ºó£¬ÓÐÒ»ÖÖÐÂµÄ×ÔºÀºÍ½¾°Á£¬½Ð×ö“¼ÒÏçÃÀÊ³ÉÏ¡¶Éà¼â¡·ÁË”¡£ºÜ¶àÈËÆÚÅÎ×Å×Ô¼º´ÓÐ¡µëÄîµÄ¼ÒÏç·çÎ¶¿ÉÒÔ±»¸ü¶àÈË¿´µ½¡¢Æ·³¢ºÍÏ²»¶£¬¡¶Éà¼âÉÏµÄÖÐ¹ú¡·ËÆºõ³ÉÁËÒ»¸öÈ¨ÍþÈÏÖ¤¡£

¡¡¡¡ÆäÊµÖÐ»ªÃÀÊ³²©´ó¾«Éî£¬¾ÅÊ®¶àÍòÆ½·½¹«ÀïµÄÍÁµØÉÏ·Ö²¼×Å°Ë´ó²ËÏµ£¬¹âÊÇÒ»¸ö°ïÅÉ²Ë¶¼ÓÐËµ²»ÍêµÄ½²¾¿¡£¼´±ã×Ô¸ö¶ù¼ÒÏçµÄ·çÎ¶Ã»ÄÜÉÏ¡¶Éà¼â¡·£¬Ò²²»·Á°­ÏçÇ×ÃÇ×Ô¼ºÀ´ÎªËü“´òcall”¡£ÓÐÕâÃ´Ò»ÈºÈË£¬¾ÍÔÚ×Î×Î²»¾ëµØ“°²Àû”×Å×Ô¼ºÎ¶ÀÙÉÏµÄÒ»µãÐÄÍ·ºÃ¡£ËûÃÇÔÚ¿ìÊÖÉÏ·¢²¼×ÅÒ»¸öÓÖÒ»¸öµÄÐ¡ÊÓÆµ£¬»òÊÇ²»¼ÓÂË¾µÒ²ÒýµÃ¿ÚË®Ö±Á÷µÄÃÀÊ³½ü¾°£¬»òÊÇ×Ô¼º³ÔÉÏÒ»´ó¿ÚµÄÂú×ãÑù×Ó£¬ÕâÖÖÂú×ãºÍÐÒ¸££¬ÕýÊÇÃÀÊ³¶ÔÓÚÎÒÃÇµÄÒâÒå¡£

¡¡¡¡¡¶Éà¼âÉÏµÄÖÐ¹ú¡·µÚÈý¼¾µÚÒ»ÆÚ½ÚÄ¿µÄÖ÷ÌâÊÇ“Æ÷”£¬´ÓÌÕÆ÷¡¢ÇàÍ­¡¢ÌúÆ÷¡¢´ÉÆ÷£¬ÖÐ¹úÅëâ¿Æ÷¾ßÒ»Â·×ßÀ´£¬°éËæ×ÅÎÄÃ÷µÄ²»¶ÏÇ°ÐÐ£¬ÐÂ²ÄÁÏµÄ·¢Ã÷¡¢·¢ÏÖÓëÓ¦ÓÃ¡£µÚÒ»ÆÚÒ»¾­²¥³ö£¬Á¢Âí´øºìÁËÕÂÇðÌú¹ø¡¢ËÄ´¨ÇàµÌ²Ëµ¶…ÕâÐ©¶ÔÏÖ´ú´ó¶¼ÊÐÀ´ËµÄ°ÉúµÄÍÁÔî¡¢ÊÖ¹¤Ìú¹ø£¬ÔÚÖÐ¹úºÜ¶àÏç´åÒÀ¾Éµ£¸º×ÅÅëâ¿³öÃÀÎ¶¼ÑëÈµÄÖØÈÎ¡£ÔÚ¿ìÊÖÉÏ£¬¶àÎ»ÓÃ»§(¿ìÊÖID:lzs666888l)É¹³öÁË×Ô¼º¼ÒÏçµÄÍÁÔîÌú¹ø£¬ÓÃ¹ÅÀÏµÄ´¶¾ßÅëâ¿³öµÄÃÀÊ³£¬ËÆºõÒ²ÓÐ×Å±ðÑùµÄ·çÎ¶¡£

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

¡¡¡¡ÓëÆ÷¾ßÏàÆ¥ÅäµÄÊÇÖÐ¹úÒûÊ³ÎÄ»¯¶ÀÌØµÄÅëâ¿¼¼ÒÕ¡£¹âÒ»¸ö“³´”×Ö¾ÍÓÐ¶àÖÖ¼¼ÇÉ£¬µßÉ×¶Ô·Ö´çµÄÄÃÄó¾ÍÊ®·Ö½²¾¿¡£Í¬Ñù£¬¶ÔÓÚ×·ÇóÊ³²Ä¾«ÃÀµÄÖÐ¹úÈËÀ´Ëµ£¬µ¶¾ß×÷Îª´¦ÀíÊ³²ÄµÄÖØÒªÆ÷¾ß£¬µ¶¹¤Ò²³ÉÎª¿¼ÑéÅëâ¿ÊÖÒÕµÄÖØÒª±ê×¼¡£¼ÃÄÏÌú½³ÀîÊ¿ÕêÒ»¼ÒÊÀ´úÖÆµ¶£¬±³ºóÔÌº¬µÄÊÇ¶ÔÃÀÊ³Æ·ÖÊºÍÃÀÎ¶Éú»îµÄ×·Çó¡£ÔÚ¿ìÊÖÉÏ£¬²»ÉÙ´ó³øÒ²·×·×ÁÁ³ö×Ô¼ºµÄµ¶¹¤£¬Æ¬¡¢Ë¿¡¢µñ»¨£¬Ò»¸ÅÄÑ²»µ¹¾«ÓÚÅëâ¿µÄ³øÒÕ´óÊ¦ÃÇ¡£¸üÓÐ¿ìÊÖÓÃ»§“ÀèÃ÷³øÊ¦Ð¡¼ú”(¿ìÊÖID£º368515930)£¬ÔÚ´«Í³¹¤ÒÕÉÏ´óµ¨´´ÐÂ£¬ÀûÓÃ×Ô¼ºÒ»¿Å¼¦µ°ºÍÇÐÆ¬µÄºúÂÜ²·£¬×ö³öÁËÒ»ÈºÎ©ÃîÎ©Ð¤¿É°®µÄÐ¡ÀÏÊó¡£

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

¡¡¡¡ÔÚ¡¶Éà¼âÉÏµÄÖÐ¹ú¡·×îÐÂ²¥³öµÄÒ»ÆÚ½ÚÄ¿ÖÐ£¬“Ñç”³ÉÎªÁË¹á´©Õû¼¯µÄÖ÷Ìâ¡£¼ÒÑç¡¢»éÑç¡¢Ï²Ñç£¬ÔÚºÍ“Ñç”ÓÐ¹ØµÄ´ÊÓïÀï£¬×ÜÊÇÑóÒç×ÅÒ»·ÝÅ¨Å¨µÄÇéÒê¡£¶ø×îÈÃÈË¹Ò»³µÄ£¬ÊÇÒ»·ÝÏçÇé¡£ÏëÆð¼ÒÏçµÄÃÀÊ³£¬¿ÚË®ºÍÏç³îÄÄÀï»¹·ÖµÃÇå¡£´º½ÚÆÚ¼ä£¬ºÜ¶àÈË¶¼»Øµ½ÁË×Ô¼ºµÄ¼ÒÏç£¬³ÔÉÏµÄÐÄÐÄÄîÄîµÄÒ»¿Ú·çÎ¶¡£ÔÚ¿ìÊÖÉÏ£¬ºÜ¶àÓÃ»§²»½öÉ¹³öÁË¼ÒÏçµÄÃÀÊ³£¬¸üÊÇ½«Ë½¼Ò×ö·¨ÇãÄÒÏàÊÚ£¬Óë¸÷µØµÄÅóÓÑ¹²Í¬ÏíÊÜÒ»·Ý¿çÔ½¾àÀëµÄÊ¢Ñç¡£×î¾ßÀÏ±±¾©ÌØÉ«µÄÕ¨½´Ãæ¡¢×îÊÜ½ú¼½Â³Ô¥ÉÂÎåÊ¡»¶Ó­µÄðšð›Ãæ¡¢¶«±±ÃûÐ¡³Ô¿¾ÀäÃæ£¬ÔõÃ´×ö×îµØµÀ£¬ÔõÃ´³Ô×îÕý×Ú£¬ÔÚ¿ìÊÖÉÏ¶¼¿ÉÒÔ¿´µ½¡£

³ýÁË¡¶Éà¼â¡·£¬¿ìÊÖÃ¿Ìì¶¼ÓÐÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬

¡¡¡¡Ò»²¿ÃÀÊ³¼ÇÂ¼´óÆ¬£¬ÔÙ´Îµì¶¨ÁË´óÖÐ»ª“×î»á³Ô”¹ú¶ÈµÄµØÎ»¡£“Æ÷”¡¢“Ïã”¡¢“Ñç”µÄ²»Í¬Ö÷Ìâ£¬Ò²ÈÃÖÐ»ª¶ùÅ®ÃÇÈÏÊ¶µ½ÃÀÊ³ºóµÄÎÄ»¯ºÍ×·Ñ°µÄÇé»³¡£¶ø¿ìÊÖ¼ÇÂ¼µÄ£¬ÊÇ×îÆ½³£×îÎÂÇéµÄ¿ÉÒÔÈëÎ¸µÄÄÇ·ÝÎÂÅ¯¡£ÖÐ¹úÈË¶Ô“³Ô”µÄÏ²°®£¬ÔÚÎÒÃÇµÄÃ¿Ò»¸öÐÐÎªÖÐ¶¼¿ÉÒÔÕÒµ½×Ù¼£¡£Ô½À´Ô½¶àµÄÈË½«ÕâÐ©ÃÀºÃµÄÎÂÇéÍ¨¹ý¶ÌÊÓÆµ¼ÇÂ¼ºÍ·ÖÏí£¬Ò²ÈÃ¸ü¶àÈËÁË½âÃÀÊ³±³ºóµÄÒâÒå£¬¸ÐÊÜÉú»îµÄÃÀºÃ¡£ÒòÎª£¬ÝÓÈÆÔÚÎÒÃÇÉà¼âµÄµëÄî£¬ÕýÊÇÎÒÃÇ·ÅÔÚÐÄ¼äµÄÄÇÒ»Ä¨Çé»³¡£

±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-209794-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm

(ÔðÈÎ±à¼­£ºÏÄÐú)
±êÇ©:¿ìÊÖÃÀÊ³¼ÍÂ¼Æ¬¡¶Éà¼â¡·

1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ­´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ­´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»

2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑ­ÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô­×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»

3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£

4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦Ð­Öú´¦Àí¡£

ÔÄ¶ÁÑÓÕ¹
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹ØÖÇ¿â¿Æ¼¼ÐÂÎÅÔÄ¶Á
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼ÒªÎÅ

²¹Æë¡°ÃñÉú¶Ì°å¡± ·À·¶¡°¼ÙÐ¡Õò ÕæµØ²ú¡±

¡°³ÇÎÞ²ú²»ÐË£¬²úÎÞ³Ç²»Á¢¡£¡±È»¶øÔÚ¹ýÈ¥µÄ³ÇÕò»¯½ø³ÌÖÐ£¬Î´ÄÜ×öµ½²úÒµÓë³ÇÊÐ²¢¼ÝÆëÇý£¬µ¼ÖÂ²¿·ÖµØÇø²ú³Ç·Ö¸î£¬³ÉÎªÏÞÖÆÈËÃÇÃÀºÃÉú»îµÄ¡°Î§³Ç¡±¡£

¿Æ¼¼´«Ã½Íø´´¿Í±Ø¶Á¿Æ¼¼ÐÂÎÅ

´º½ÚµØ·½Ï·´îÔØ¿ìÊÖ³ªÏòÈ«¹ú

´º½ÚµØ·½Ï·´îÔØ¿ìÊÖ³ªÏòÈ«¹ú

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÃ¿ÈÕ¾«Ñ¡ÔÄ¶Á

ofo»ØÓ¦ÉæICO´«ÎÅ£ºÐ¡»Æ³µÃ»ÓÐ³ï±¸ÈÎºÎICO

ofo»ØÓ¦ÉæICO´«ÎÅ£ºÐ¡»Æ³µÃ»ÓÐ³ï±¸ÈÎºÎICO,ofo Ð¡»Æ³µ ÖìÐ¥»¢ Çø¿éÁ´ ico

¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼×¨Ìâ
µÚÎå½ì520ÃÀÈÝÊ¦½Ú·¢²¼»áôßµÚÊ®½ìÖÐ¹úÃÀÈÝÁìÐä¸ß·åÂÛÌ³-¿Æ¼¼´«Ã½Íø
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹Ø¿Æ¼¼ÐÂÎÅ±¨µÀ
ÐÂÎÅ
¾Û½¹
ÔçÍí±¨
·ÃÌ¸
ÆÀÂÛ
Í·Ìõ
ÒªÎÅ
ÖÇ¿â
²úÒµÔ°
·õ»¯Æ÷
Õþ²ß
ÏîÄ¿
´´ÐÂ
´´¿Í
´´Í¶
²úÆ·
ÈÚ×Ê
²úÒµ
ÐÅÏ¢¼¼Êõ½ÚÄÜ»·±£
ÐÂ²ÄÁÏÐÂÄÜÔ´
ÉúÎïÒ½Ò©
ÖÆÔìÒµ
ÊÐ³¡
ÆóÒµ
½ðÈÚ
µçÉÌ
»î¶¯
Ã½Ìå
»ã±à
Òµ½ç
Ô­´´
×¨Ìâ
¹ÛÊÓÆµ
ÀÀÍ¼¿â
×¨À¸»ã
¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½Íø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£

¹ØÓÚÍøÕ¾|·¨ÂÉ¹ËÎÊ|Í¨Öª¹«¸æ|°æÈ¨ÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ|Òâ¼û·´À¡|ÓÑÇéÁ´½Ó|ÍøÕ¾µØÍ¼|RRS¶©ÔÄ|TAG±êÇ©

°æÈ¨ËùÓÐ ¿Æ¼¼´«Ã½Íø Copyright © 2013-2016 ¹¤ÉÌ¾ÖÔÁICP±¸13029705ºÅ

Î¢ÐÅ
Î¢²©
RSS