“交通+酒店+X”成主流消费选择 2018途牛持续加码自由行

在消费升级的大背景下，旅游逐渐成为人们生活中必不可少的一部分，出游需求的多元化、个性化趋势明显，自由、自主、不受束缚的自由行备受消费者青睐。

“自助旅游已经不再是年轻人的专利，也不是省钱旅游的代名词，而是成为重要的旅游趋势，无论老少，都希望享受自由、深入、有特色的旅游。”途牛旅游网相关负责人表示，在自助出游需求不断提升的情况下，2017年，途牛通过创新产品、优化用户体验，推动自由行人次占比持续增长;2018年，途牛将持续加码自由行并建立目的地专属采购，全力满足自由行用户的多元化出游需求。

京沪消费者最爱自由行 “交通+酒店+X”为主流选择

途牛旅游网监测数据显示，2017年，在整体自由行出游人次中，国内自由行和出境自由行占比分别为52%、48%，国内出游人次略高于出境出游人次。不过，随着出境游市场的持续火热，出境自由行人次占比正不断提升。在目的地偏好方面，海南、福建、广东、云南、四川、上海、广西、重庆、吉林、陕西成为自由行客人较为青睐的十大国内长线游热门目的地;上海、珠海、广州、苏州、北京、杭州、南京、成都、重庆、武汉为国内周边游热门目的地城市TOP10;泰国、日本、新加坡、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、马来西亚、新西兰、澳大利亚为出境自由行热门目的地 TOP10;而普吉岛、马尔代夫、巴厘岛、长滩岛、塞班、苏梅岛、毛里求斯、斐济、大溪地、塞舌尔则是人们出境海岛自由行的热门选择。

此外，2017年，北京、上海、南京、天津、杭州、西安、武汉、成都、沈阳、重庆位居国内自由行客源地城市TOP10;出境自由行客源地城市TOP10则分别为北京、上海、南京、天津、杭州、成都、广州、深圳、武汉、重庆。由此看来，经济发达、人口密集的一二线城市仍然为自由行主要客源地。在自由行花费方面，机票和酒店的费用占据较大比重，其次为当地小交通、饮食等。从整体来看，出境自由行人均消费约为6200元/人，国内长线自由行人均消费为2800元/人左右，国内周边自由行人均消费约为800元/人。

除了常规的“交通+酒店”自由行产品组合外，用户对于当地玩乐产品的需求持续增长，景点门票、餐券、交通接驳、WIFI、一日游、婴儿手推车租赁、旅拍等当地玩乐项目受到较多自由行用户的青睐，其中，交通接驳、WIFI、券卡类产品预订最火爆，“交通+酒店+X”已经成为大多数自由行客人的主流选择。

自由行产品和服务持续升级 老客户交易额占比不断提升

为解决自由行用户“一切都靠自己动手”的难点，持续提升用户体验，2017年二季度，途牛针对自由行产品全新升级并优先上线普吉岛、冲绳、丽江、三亚等目的地新产品，期间利用“明星酒店”、“行程攻略”、“迎宾礼遇”等特色服务助力用户优质出游。同时，在去年9月推出的新疆自由行产品中，途牛在“机票+酒店”的基础上新增了独立包车服务，以解决自由行用户在新疆用车不便的问题。与原先的自由行产品相比，包车自助可以帮助用户在旅途中随停随走，行程更加自由。此外，如果客户有额外需求，还可以根据自己的想法在一定范围内修改相应的行程。

值得一提的是，随着移动互联网的迅猛发展，消费者需求变得更加移动化、个性化和多样化。虽然自由行可以满足人们个性化的游玩需求，但是游客必须具备一定的旅行经验以及充分的行前准备。因此，快速响应用户咨询以及出游前、出游中、出游后的问题无疑是提高服务质量、提升用户体验的第一道“关卡”。为了解决游客在出境自由行过程中遇到的问题，2016年，途牛推出“牛跟班”群聊服务平台，以途牛旅游APP为运行载体，将预订境外自由行产品的客人按照目的地和出发时间组建相应群组。自“牛跟班”服务推出以来，客户好评如潮。去年，为进一步提升游客出游体验，途牛将“牛跟班”群聊服务拓展至国内自由行领域。截至目前，“牛跟班”服务已基本覆盖全球自由行主流目的地。

此外，在过去一年里，途牛还加强了攻略等旅游内容建设，用内容和工具方便自由行用户出游。途牛官方旅游研究人员、超过5000人的旅游达人群体以及途牛庞大的客户群体构成了内容生产的主力军，通过图文分享、直播旅行、结伴出游等方式，形成了玩法、游记、榜单、旅图、微视频等多元化内容，方便有需求的用户全方位、快速地了解目的地以及制定出游计划。

得益于多方面的优化和提升，途牛自由行用户粘性不断提高，促使老客户交易额占比持续提升。

建立目的地专属采购 2018年途牛将持续加码自由行

继2017年产品创新、服务优化后，2018年，针对持续增长的自由行市场需求，途牛仍将持续加码。

在途牛的十一周年年会盛典上，CEO于敦德透露，未来一年内途牛将围绕五大方面展开突破，其中就有推动目的地销售和自由行提升、直采和自营等。

于敦德表示，今年，除了以出发地为中心的内容组织和产品呈现外，途牛将增加以目的地为中心的内容组织和产品呈现。同时，“牛跟班”将覆盖更多出游中服务，并利用零售平台加强目的地碎片化产品供给，快速提升目的地产品的丰富度，为自由行用户提供更多样化的选择。

此外，今年途牛还将在目的地建立专属采购，并且加强出游中的销售和服务工作，全面满足客人在出游过程中的多元化需求。

在目的地这一重要客户获取场景中，这一系列举措将给途牛的产品和服务带来新的销售机会，同时完善已有的自由行服务机制，为途牛深入布局自由行市场提供助力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209795-1.html

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