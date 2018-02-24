EnvisionTEC推出最大型高速连续3D打印机Vida cDLM

近日，EnvisionTEC推出了新的Vida cDLM 3D打印机。据悉，该3D打印机是公司现有设备中最大的一款，并且仍基于公司的连续数字光制造（cDLM）技术。

近日，EnvisionTEC推出了新的Vida cDLM 3D打印机。据悉，该3D打印机是公司现有设备中最大的一款，并且仍基于公司的连续数字光制造（cDLM）技术。

据3D虎小编了解，Vida cDLM既快且大，打印速度大约为每小时20-50毫米，具体取决于打印材料。并且其具有145 x 81.5 x 100毫米（5.7 x 3.2 x 3.94英寸）的打印面积和76微米的XY分辨率。当与EnvisionTEC的E-Model Light材料一起使用时，Vida cDLM能够打印：

约90分钟内，完成100微米层数的10-12个垂直正畸模型；

约15-30分钟内，完成100微米层数的3-4个水平正畸模型；

在大约一个小时内，完成50微米层的3-4个完整的拱形和桥拱；

通过FDA批准的E-Guard材料，Vida cDLM可以在15到20分钟内3D打印夜间防护和咬合夹板。通过FDA批准的E-Denture材料，Vida cDLM可在80分钟内以每小时47毫米的速度3D打印六个义齿基托。

Vida cDLM基于EnvisionTEC的连续数字光处理技术。该公司于2002年实现了DLP技术的商业化，并于2011年获得连续3D打印专利。连续3D打印依赖于构建平台，该平台永不停止在Z轴上移动，从而以较少的支撑实现高速3D打印。然而，这项技术并不完美。EnvisionTEC指出，连续3D打印不能始终在较大的构建区域内持续提供准确的部件。使用氧气创建一个连续打印的构建区域可能会导致材料在氧气的压力下膨胀。这会在Z轴上造成严重的不准确，最终可能会影响牙科产品。EnvisionTEC现在正在使用正在申请专利的无圆盘材料托盘，该托盘在连续3D打印过程中保持平坦和平行，从而在整个构建区域保持一致的精度。

Vida cDLM是cDLM 3D打印机系列的最新产品，其中还包括：

Vida HD cDLM，XY分辨率为50微米，构建面积为90 x 50 x 100毫米（3.54 x 1.97 x 3.94英寸）；

Vida UHD cDLM，XY分辨率为33微米，构建面积为63.3 x 35.6 x 100毫米（2.5 x 1.4 x 3.94英寸）；

Micro cDLM，XY分辨率为39.8微米，构建面积为45 x 28 x 75毫米（1.8 x 1.1 x 2.95英寸）；

连续3D打印不仅对牙科应用有益，而且它的好处远远不止速度这一点。在3D打印珠宝方面，cDLM 3D打印机能够打印高蜡含量的材料，这对于熔模铸造模式非常有用。cDLM打印机还可以处理双固化工程级材料，并获得与注塑塑料类似的性能。

据悉，Vida cDLM已经在LMT实验室日展出，展位是A-43和B-42。此外，EnvisionTEC还展示了其他牙科产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209796-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm