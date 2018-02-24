中国海洋工程行业发展现状分析 政策助推海工装备业发展

无论从目前发展现状还是从行业整体竞争力来看，我国海工产业从技术、配套、人才、总包能力以及产业链发展等方面均不足与韩国、新加坡以及欧美设计企业等抗衡，做

无论从目前发展现状还是从行业整体竞争力来看，我国海工产业从技术、配套、人才、总包能力以及产业链发展等方面均不足与韩国、新加坡以及欧美设计企业等抗衡，做大做强海工产业任重道远。而作为执其牛耳的创新能力，在重新构建其价值链位置和竞争格局尤为重要。为此，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将海工产业第一次提升到国家发展战略层面，后来又陆续发布了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备科研项目指南》、《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》等一系列政策，全面为发展海工产业“保驾护航”。

海工建筑产值超2100亿

海洋工程建筑业包括海港建筑、滨海电站建筑、海岸堤坝建筑、海洋隧道、桥梁建筑、海上油气田陆地终端及处理设施建造、海底线路管道和设备安装。2011年以来，我国海洋工程建筑产值由1075亿元增长至2016年的2172亿元，五年时间增长了102.0%。

图表1：2012-2017年中国海洋工程建筑产值及增长情况（单位：亿元，%）

资料来源：中国财务公司协会 前瞻产业研究院整理

海工装备成交额低位上涨

2016年，中国海洋工程装备成交额为24.8亿美元，中国成交额占全球份额的47%，几乎占据半壁江山。

凭借在海工船方面的建造优势以及部分生产装备方面的突破，2017年上半年，中国累计承接各类海工装备23艘/座、15亿美元，以金额计，同比上涨381%，占据全球第二的位置。具体来看，中国承接了19艘海工船订单，总价值7.6亿美元，同时还斩获4艘浮式生产平台订单，包括沪东中华造船（集团）有限公司承接的2艘大型FSRU、上海外高桥造船有限公司承接的1艘新建FPSO以及舟山PaxOcean承接的1艘小型FSRU。

图表2：2012-2017年上半年中国海洋工程装备成交额情况（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

海工装备市场规模迅速扩大

海洋工程装备制造业是《中国制造2025》确定的重点领域之一，是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向，是国家实施海洋强国战略的重要基础和支撑。2011年以来，我国海洋工程装备制造业快速发展，进入世界海洋工程装备总装建造第一梯队。

2011-2016年，我国海洋工程装备制造行业市场规模在波动中迅速扩大。2016年，我国海洋工程装备制造行业市场规模达到766亿元，较2012年增长了221.4%。

图表3：2012-2017年中国海洋工程装备制造市场规模情况（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

政策助推海工装备制造业发展

2017年11月27日，工信部等八部门联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》（以下简称《计划》），为我国海工装备行业未来三年的发展提出明确的行动纲领，提出发展目标为：到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。

《计划》强调了深化改革促创新、加大力度调结构、多措并举去“库存”等六大重点任务。

图表4：《计划》--重点任务

资料来源：前瞻产业研究院整理

《计划》还明确了加大金融支持力度、扩大海洋工程装备有效需求、加大科研开发和应用推广支持力度等五方面的保障措施。

图表5：《计划》--保障措施

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209798-1.html

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