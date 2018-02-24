天眼之后 倾听宇宙的大耳朵也被造出来了

近日，由中国电科54所主导研发的平方公里阵列射电望远镜（SKA）首台正样样机在石家庄举行启动仪式，标志着SKA将进入实质性建设阶段。

近日，由中国电科54所主导研发的平方公里阵列射电望远镜（SKA）首台正样样机在石家庄举行启动仪式，标志着SKA将进入实质性建设阶段。

“它的成功研制，标志着中国在SKA核心设备研发中发挥引领和主导作用，在国际大科学工程中，为世界成功提供‘天线解决方案’。”中国电科总经理刘烈宏说。

SKA是国际天文界计划建造的世界最大综合孔径射电望远镜，也是人类有史以来建造的最庞大天文设备，由全球多个国家出资建造。该工程致力于揭示人类共同关心的一系列科学之谜，比如宇宙的第一缕曙光、宇宙的生命起源、暗物质和暗能量分布、验证爱因斯坦相对论等重大科学命题。

此次启动的SKA天线样机（简称SKA-P）的设计和建造是由中国电科54所主导，多个国际合作伙伴共同参与的。SKA-P不仅在技术上满足SKA所有技术指标。同时还将天线重量减少到以往同类天线重量的2/3，降低了天线的建设成本、提高了工程建设效率。

据悉，SKA-P的出炉，经历了概念天线研制、初步设计方案、详细设计方案、首台样机等几个研发阶段。在研制过程中，中国的地位和作用随之日益提升。

在2015年11月召开的天线设计方案国际评选会上，国际评审委员会基于设计成熟度、建造安装计划、成本等因素，一致推荐中国设计方案作为SKA-P的唯一研发方案。“我认为中国团队的创新设计非常出色”。SKA组织菲利普・戴蒙德总干事评价说。

造出这样一台设备有多难？

菲利普・戴蒙德说，一片雪花掉落地面时产生的能量，超过了迄今为止射电天文领域接收到的所有能量。“这表明了射电信号有多么微弱，以及为了捕捉这些信号需要多么敏锐的系统”。

对此，科技部副部长黄卫在现场评价说，天线样机的成功研制不仅是SKA工程研发的一个重大成果，它还展现了中国智慧，代表了我国持续参与国际大科学工程的决心。

此前，中国电科参与建设了世界上最大的单口径射电望远镜FAST，也就是世界瞩目的天眼，在有关技术方面积累了丰富的经验。

SKA是个啥？

SKA项目是继中国参与热核聚变项目之后，参与的第二个国际大科学工程。

SKA始于上世纪九十年代初，是人类有史以来在建的最大综合孔径射电望远镜，是多国合作、共同出资的国际大科学工程。全球约20个国家上百个大学和科研机构的天文学家和工程师参与项目研发。

建成后，SKA将成为地球上最大、最先进的科学设施，比目前最大的射电望远镜阵列――美国EVLA的灵敏度提高50倍，巡天速度提高10000倍。据专家估计，建成后的SKA，其性能在本世纪至少保持30-50年的领先地位。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209799-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm