“协鑫系”入主霞客环保 未来或进军新能源汽车

本次股权转让完成之前，霞客环保无控股股东、无实际控制人，上海德为上市公司第一大股东，协鑫科技未持有上市公司股份。本次股权转让完成之后，协鑫科技成为霞

2月22日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称 “霞客环保”）发布了《关于股东权益变动完成股份过户的公告》。公告显示，霞客环保原第一大股东上海德及第二大股东宁波f悦通过协议转让方式向协鑫科技转让了其所持霞客环保全部股份。协鑫科技合计受让霞客环保86,204,109股无限售流通股份，占霞客环保总股本的21.51%。截止2018年2月7日，上海德及宁波f悦已收到协鑫科技支付的股份转让价款，合计人民币约6.87亿元。

本次股权转让完成之前，霞客环保无控股股东、无实际控制人，上海德为上市公司第一大股东，协鑫科技未持有上市公司股份。本次股权转让完成之后，协鑫科技成为霞客环保第一大股东，协鑫科技实际控制人朱共山先生成为霞客环保实际控制人。

经过四年的“颠沛流离”， 霞客环保终于迎来自己的“明主”。“协鑫系”入主霞客环保是一个双赢的交易。对霞客环保来说，从2014年开始筹划资产重整计划到2018年四年的时间里，他们命途多舛，屡次重大重组无果，亟需有实力的“接盘侠”带他们走出困境。对于“协鑫系”来说，一有光伏材料业务分拆上市的规划，二有强势进军新能源汽车的野心，他们亟需“壳”资源，以完善企业的产业布局，而霞客环保无疑是一个很好的选择。

对于关注此事件的吃瓜群众来说，“协鑫系”的入主早在去年已有风声，所以对此次股份转让的落地并无惊讶，大家更为关心的是，在有着“民营电王”之称的朱共山的带领之下，霞客环保的未来将何去何从？

霞客环保的未来何去何从？

资料显示，霞客环保主营有色纤维和有色纤维混纺纱线，经营状况一直不好，连年亏损之下才开始“清壳待嫁”。 “协鑫系”入主之后，剥离纺织业务，加码新能源成为了大概率事件。至于到底会向哪个方向发展，还要看“协鑫系”的未来规划与布局。

众所周知，“协鑫系”旗下有包括保利协鑫、协鑫集成、协鑫新能源三大上市公司，主营业务囊括了光伏上下游产业链，而且几大上市公司均为各光伏产业链的翘楚。此外，在朱共山的带领之下，协鑫近年来开始向科技能源企业转型，其业务开始覆盖了天然气、电网、储能、智慧城市等领域，2017年协鑫集团的“造车计划”也浮出水面。

在朱共山的运筹帷幄之下，“协鑫系”版图正在逐步扩大之中，然而美中不足的是，在协鑫旗下三大上市公司中，保利协鑫及协鑫新能源均为港股，而光伏、新能源车等业务的发展都需要大量资金，企业要获得发展，融资是必不可少的一环。相对而言，A股有更好的融资环境，更容易获得新的融资渠道。

此次股份转让完成之后，霞客环保成为了协鑫旗下的第四家上市公司，也是“协鑫系”的第二家A股上市公司，霞客环保的未来定位对于协鑫来说至关重要。而根据近来协鑫的布局与规划，协鑫要么将霞客环保作为分拆光伏材料业务进行A股上市的基础，要么将霞客环保作为进军新能源汽车的起点。

2017年12月20日，保利协鑫发布公告称，公司正考虑将光伏材料业务在A股分拆上市的可能性。根据公告，已有若干潜在投资者表示了对保利协鑫光伏材料业务的投资兴趣。联系此次控股霞客环保，保利协鑫的光伏材料业务很有可能通过霞客环保来实现A股上市。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209800-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm