寄云科技加速工程机械远程监控发展

物联网、人工智能等技术的发展，为工程机械远程监控带来了很大的改观。工程机械远程监控的应用范围进一步深化，不但大力提升了工程机械的效能，也提高了工程机械的管理水平，还推动了金融租赁等商业模式的发展。工程机械远程监控更加丰富、深入的应用，相应的也需要更加全面、复杂的技术支撑。寄云工业设备远程运维系统依托寄云NeuSeer工业互联网平台，能够帮助工程机械相关方快速构建各种远程监控应用。

工程机械远程监控发展及挑战

工程机械远程监控系统是利用计算机技术、无线通信技术和卫星通信技术等，对正在工地上施工的工程机械的运行状态、位置及施工进度等进行监测，从而提高工程机械的管理水平。系统还可以实现远程工作人员操作指导、实时操控远程机械、自动化远程故障诊断与预警等应用。

该系统的应用可以有效提升售后服务水平、加强租赁或分期付款机械的管理和控制、优化施工组织并提高机械使用效率、监测数据还可以为工程质量监理或机械事故的责任判定提供依据。因此，工程机械远程监控系统正在成为工程机械制造商、用户、销售代理企业、售后维修企业、金融租赁方等关注的焦点。

近年来，传感器、5G网络、NB－IoT等物联网设备和技术发展迅速，为工程机械的远程监控带来了很多便利。但要实现故障预测、故障追溯、设备全生命周期的维护等工程机械远程监控的深度应用，需要更加广泛、灵活的设备接入、数据采集，以及数据转化、存储、分析和应用等能力，传统的工业应用开发、数据分析等技术已经不能适应快速增长的数据量、种类以及快速的应用开发和部署周期需求。

寄云工业设备远程运维一体化能力

寄云工业设备远程运维系统是一套软硬件一体化的解决方案。方案由寄云NeuSeer Edge工业物联网网关（硬件）、寄云NeuSeer工业设备远程运维云应用、寄云时序数据库以及包含设备全生命周期维护在内的多种高级工业应用组成。寄云NeuSeer工业设备远程运维系统为企业提供异构设备接入与通信，远程监控与数据采集，工业设备的统一配置和与管理，并支持对PLC进行远程编程。结合寄云时序数据库系统还可以做到海量工业设备数据的持久化存储与高效查询等应用。得益于寄云NeuSeer工业互联网平台的全流程、一体化能力，该系统还可以实现包含设备全生命周期维护等在内的多种高级工业互联网应用。

寄云工业设备远程运维云应用支持用户按需快速自定义多种不同PLC、传感器的实时监控面板，另外，用户还可针对传感器数据自定义基于阈值的监控规则，使得当传感器数据符合规则的时候触发告警。应用支持批量设备的统一管理，包括发现、配置、更新和下线等统一操作。

寄云工业设备远程运维云应用构建在灵活、高效的寄云NeuSeer工业互联网平台之上，继承了平台弹性扩展、负载均衡和高可靠的数据备份机制等多种先进能力，并采用服务的形式向用户开放订阅使用，用户可按所需功能、设备数量和使用时长等资源情况来按需购买。当然，对于大型工业企业或者有特殊需求的客户应用还支持私有部署。

多场景多客户实例验证－现开启免费试用

寄云工业设备远程运维系统已经在筑路工程、地址勘探等多领域、多客户实例验证，实现了设备的远程监控及预警、备品备件的预测和销售和基于VPN的设备的远程调试等多场景应用。为了让更多的工业企业认识到工业互联网时代的远程监控应用能力，寄云科技现已推出免费试用活动，免费送出50台寄云NeuSeer工业物联网网关、50套寄云工业设备远程运维云平台半年的使用权！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209801-1.html

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