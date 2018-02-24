2017全球3D打印机出货近40万台 消费级占九成

对于3D打印的开发和应用，发达国家远远走在前面，从1988年商业化的3D打印设备销售开始，20余年来全球有几十个国家采购安装这些设备。从各国20余年来总装机量的占
2017年全球3D打印机出货情况
对于3D打印的开发和应用，发达国家远远走在前面，从1988年商业化的3D打印设备销售开始，20余年来全球有几十个国家采购安装这些设备。从各国20余年来总装机量的占比来看，美国以38%的份额遥遥领先，日本、德国和中国占据第二梯队。装机量也基本反映了全球这一先进加工制造技术和应用的状况，与传统的加工制造相似，只是美国这次又走在了前列。
前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国3D打印产业市场需求与投资潜力分析报告》数据显示，2016年全球3D打印机的总出货量增长32%，其中工业级/专业级3打印的全球出货量下降了10%，但由于个人/桌面级3D打印机的出货量大幅增长34%，使得3D打印机总体出货量仍呈快速增长趋势。2017年上半年，全球3D打印机出货18万台，同比增长了38%。
图表1：2010-2017年全球3D打印机出货量及增长情况（单位：台，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
从销售金额来看，两类3D打印机的销售金额都有所增长，但是推动增长的原因截然不同。个人/桌面级3D打印机销售金额增长了8%，主要是得益于大幅上升的出货量，这类打印机的加权平均销售价格有所下降，从2015年的1302美元下降至2016年的1052美元，其中排名前两位企业XYZprinting和Monoprice的加权平均价格小于500美元。
而在专业级/工业级市场中，3D打印机销售额相比2015年增长了9%，推动专业级设备销售金额增长的主要原因并非是总出货量的上升和价格的下降，而是由于具有更高价格的金属3D打印设备销量的增长。2016年，各种金属3D打印设备和材料的总加权平均价格为119129美元，涨幅达21%。
图表2：2016年全球3D打印机销售额变化情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
2017年全球3D打印机销售结构
3D打印行业结构目前主要有个人级3D打印机与工业级3D打印机构成，随着3D打印技术在各个行业领域的渗透，伴随着3D打印技术的快速成长，未来3D打印市场将会呈现爆发式增长。
基于3D打印的成长性而言，个人智造的兴起，在个人消费领域，3D打印行业将会保持较高的增速，拉动个人级3D打印设备的需求，同时也会促进上游打印材料（主要是以光敏树脂和塑料为主）的消费，2016年，全球消费级3D打印机出货量为293725台，占据全部市场的96。7%。
而在工业消费领域，由于3D打印金属材料不断发展，以及金属本身在工业制造业的广泛应用，预计以激光金属烧结为主要成型技术的3D打印设备，将会在未来工业领域的应用中获得较快发展，中短期内这一领域的应用仍会集中在产品设计和工具制造环节。
图表3：2008-2017年全球3D打印机销售结构（单位：%）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209803-1.html
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