华为手表公布手背“触控屏”专利，一数科技：欢迎新战友

最近，华为公司公布了一项新的专利申请。该专利显示，华为有望在其智能手表中运用创新技术，将手表屏幕内容投射在用户手背上，用户可以在手背显示的屏幕内容上进行输入。对此，国内一家一直专注于虚拟触控技术的创新型公司一数科技表示：“这是一个好消息，欢迎新战友华为。”

一数科技2月9日通过其官方微信表达了对华为公司加入虚拟触控技术研究行列的欢迎，为何一家刚刚成立三年的小公司竟然欢迎起了巨头华为?其实了解一数科技后都会知道，并非是一数摆“老资格”，而是在虚拟触控技术方面，华为确实是位“后生”。

三年研发，一数科技虚拟触控产品已成熟

一数科技从15年初开始研发虚拟触控技术，在15年年底实现虚拟显示成像;之后与卡耐基梅隆大学合作开发ViBand技术，在16年4月实现ViBand虚拟触控技术原型验证;16年11月ViBand技术突破性实现手背触控开发，到了17年9月份ViBand才成功集成进入ASU Watch产品，完成了产品级验证。

不到三年时间，一数科技团队联合卡耐基梅隆大学不仅研发出虚拟触控技术，还成功将其产品化，推出了成熟可量产的ASU Watch全球首款虚拟触控智能手表。不仅如此，通过大量的学习样本来进行人工智能机器学习，ViBand技术能轻松识别“不同人的不同动作”包括性别甚至肤色，这项技术目前可以说是世界上独一无二的。据了解，一数科技接下来将参加2018世界计算机人机交互会议，从曝光的动图来看，ViBand技术目前甚至已经可以实现皮肤滑动触控操作了。

华为入场，虚拟触控技术产品化道阻且长

华为手表一直以运动和健康为主要功能点，但可以觉察其试图在智能方面突破。从前不久曝光的边框可触摸智能手表专利，到现在的虚拟触控技术应用，华为似乎下定决心要让手表更加智能。虚拟触控技术让智能手表突破物理屏幕尺寸限制，增加虚拟屏互动，极大地延伸拓展了屏幕，成为智能手表发展的新趋势。面对已经推出成熟产品的一数科技，华为刚刚宣布技术专利申请，起步晚了不是一星半点。而在虚拟触控技术研发过程中，选择何种技术方式、触控的精度实现、手表的尺寸设计、外界干扰避免、佩戴习惯适应等种种方面都为华为这款手背触控产品的面世带来挑战，华为虚拟触控技术产品化之路并不轻松。

有竞争才有进步，一数科技深谙其道，其对于华为公布虚拟触控专利事件表达的态度十分令人钦佩。娓娓道来团队三年间的艰辛与收获，并展现了现有的成熟产品及接下来的技术突破，面对巨头华为态度不卑不亢。说不定将来一数和华为也会有携手合作的机会，希望两家公司一同努力促进虚拟触控技术的进步，改变我们未来的生活方式。

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