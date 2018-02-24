工信部公布第二批绿色工厂名单 天合、中来、晶科、隆基绿能等上榜

日前，工信部组织开展了第二批绿色制造名单推荐工作。经申报单位自评价、第三方评价机构现场评价、省级工业和信息化主管部门评估确认以及专家论证、公示等环节，确定了第二批绿色制造名单，其中绿色工厂208家、绿色设计产品53种、绿色园区22家、绿色供应链管理示范企业4家。

有关要求通知如下：

一、列入名单的绿色设计产品，可按照《生态设计产品标识》（GB／T32162－2015）自行粘贴标识。

二、各地工业和信息化主管部门要落实《通知》要求，高度重视绿色制造体系建设工作，加快制定出台本地区支持绿色制造示范的配套政策，加强与相关产业政策的衔接，积极扶持先进绿色典型，充分发挥以点带面的示范作用，引领行业和地区绿色转型。要加强对绿色制造名单内有关单位及第三方评价机构的指导、监督和管理，对不再符合绿色制造评价要求的单位，及时向我部（节能与综合利用司）报送有关情况。

三、为落实《通知》关于“利用绿色制造公共服务平台定期公布列入绿色制造示范企业、园区的绿色制造水平指标及先进经验等信息”的要求，自本通知发布之日起，实施绿色制造信息交流机制。绿色制造单位（即列入《工业和信息化部办公厅关于公布2017年第一批绿色制造示范名单的通知》及本通知名单中的绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理示范企业），应于2018年3月30日前在绿色制造公共服务平台上对绿色制造水平指标进行自我声明，并于今后每年1月15日及7月15日前分别对上一年度及半年度绿色制造水平指标进行自我声明（更新），展示绿色制造先进经验和典型做法。

四、鼓励各地区结合当地实际，组织开展本地区绿色制造示范，发布本地区绿色制造名单，择优向我部推荐。组织对绿色制造单位自我声明信息进行抽查和分析，宣传推广先进做法、成效及经验，对不按要求进行信息声明以及抽查中不再符合绿色制造示范评价要求的，特别是存在弄虚作假、瞒报重大安全事故、环境污染问题的，从示范名单中除名，并对该单位及其第三方评价机构进行通报。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209806-1.html

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