没司机、靠远程控制,这种无人车4月将在加州测试

(原标题:Self-driving cars with "remote" drivers could test on Calif roads in April: DMV)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,据国外媒体报道,美国加州车辆管理局(DMV)表示,装载有计算机系统并由远程人工操作员操作而无需人工司机坐在驾驶位上进行应变的自动驾驶汽车,最早可能4月份在美国加州道路上进行测试。

依靠一位远程人工操作员——这位操作员能够操控数英里外多辆自动驾驶汽车,将会降低加州对汽车管理人员的要求,为在新兴的自动驾驶技术领域实现盈利铺平了一条道路。

专家认为,这项技术的早期使用者将包括打车服务,寻求最大化付费乘客数量的打车服务。

开发自动驾驶汽车的企业,包括通用汽车(General Motors)等全球汽车制造商,以及Alphabet旗下Waymo部门等科技巨头。

如果他们准备在4月份部署远程监控技术,这将是他们首次在没有人工司机在场的情况下,在该州的公共道路上测试他们的汽车。

这种已经被美国国家航空航天局(NASA)和军方使用的远程操控技术,被视为能够更快地商业化推出自动驾驶汽车的一种方式。在经过一个时间公告期之后,预计新规定将于本月晚些时候获得批准,于4月份生效。

日产(Nissan)、Waymo以及创业企业Zoox、Phantom Auto和Starsky Robotics等公司一直在致力于这项技术。该技术允许远程操作人员在汽车内部潜在自动系统遇到问题时控制车辆,这在业界被称为难以解决的“边缘”问题。

Phantom Auto的联合创始人埃利奥特·卡茨(Elliot Katz)表示,“我们认为,我们有最终的备用系统,这就是人。”上个月在CES技术大会上,Phantom Auto公司演示了在500英里外的加州山景城远程控制汽车驾驶的方法。

埃利奥特·卡茨称,远程操作人员的存在也有助于公司安抚立法者和公众,他预计一些公司将于4月份后不久在加州公路上部署此项技术。

完全不用人工驾驶员操作方向盘来解决汽车遇到的问题,让一些国会议员产生担心。两名美国参议员即加州的戴安·范斯坦(Dianne Feinstein)和康涅狄格州的理查德·布卢门塔尔(Richard Blumenthal),对目前在参议院陷入僵局的一项自动车辆法案的保安全措施提出了质疑。

在1月份举行的参议院听证会上,Zoox首席执行官蒂姆·肯特利-克莱(Tim Kentley-Klay)证实,“遥控”技术将在硅谷初创企业的整体系统中发挥作用。

蒂姆·肯特利-克莱表示,“如果你的模式是在城市中利用自动驾驶车辆提供出租车服务时,你还需要在这个城市建立一个指挥中心,对车队进行人工的循环监督,既能够在遇到问题时处理车辆,也能够在客户需要帮助时处理客户要求。”

DMV女发言人杰西卡·冈萨雷斯(Jessica Gonzalez)对路透社表示,在这期间,计划进行测试的一些公司将准备他们的申请,首个许可证可能在4月2日发放。

杰西卡·冈萨雷斯还表示,“看看哪个制造商获得首个许可证,这将是有趣的事件。”(天门山)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-209807-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm