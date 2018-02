移动世界大会前瞻:未来几年手机还会长得一样吗

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,据BBC报道,在MWC前夕,BBC对此次大会进行了展望,目前,是否可以说当前的智能手机硬件设计停滞不前?是否是因为工业设计师们普遍在等待柔性曲面屏幕等未来组件的市场化,从而让更激进的设计成为可能?屏幕和其他灵活的未来派组件,使更激进的模型成为可能?而在此之前,智能手机的销量会继续下滑?

三星无疑将抢走今年移动世界大会的大部分光环。

图示:三星在Galaxy S9发布之前已经推出了多个以手机相机功能为主题的促销视频

在巴塞罗那举办的此次技术产业峰会将会被三星发布的Galaxy S9和S9+智能手机主角光环所覆盖。

包括华为,HTC和LG在内的智能手机行业竞争对手普遍推迟了旗舰产品的发布时间,其产品要到今年晚些时候才会在公众面前亮相。

根据“泄漏”的信息来看,Galaxy S9智能手机也是一个矩形的刚性产品,正面是玻璃整屏,而背面依旧是光滑的金属材质。

三星将产品卖点的宣传集中在强大的相机功能上,而非手机外观。

图示:诺基亚3310手机是去年世界移动大会上最受关注的新产品之一

而对于其他将要上市的手机,猜测的更多焦点都集中在手机将配置多少个摄像头,指纹传感器的安装位置、屏幕尺寸以及是否会保留耳机插孔。对于其整体外观设计上的改变却提之甚少。

市场咨询公司CCS Insight的本杰明·伍德(BenWood)表示:“悲剧是前面20年的时间里,我们用翻盖手机,糖果外形手机,滑盖手机,椭圆形手机,方形手机——各种不同的外观展现着令人难以置信的创新。但是2007年整个世界发生了变化,当时乔布斯从口袋里掏出iPhone,这成为了主流设计。”

图示:联想在2016年展示了一款可穿戴智能手机

“从那个时候起,我们就已经将触摸屏限制到了黑色的矩形区域内,这感觉就像我们已经达到了技术的峰顶,各个企业只能通过在手机外观的边缘部位大做文章而进行竞争。”

即便如此,总有些产品“标新立异”。

去年世界移动大会上的主角是诺基亚3310。

图示:LG的Flex和G5智能手机都不是畅销产品

这家芬兰公司对经典手机进行了“重新设计”,新产品拥有实体数字键和底部凸出的屏幕。

尽管有批评和非议,但其制造商HMD Global仍在努力满足用户需求。

更具革命性的是,联想此前展示了一种能够缠绕到手腕上的可折叠手机概念。

三星也展出了一款带有展开式显示屏幕的手机原型。

两者都引发了业内的关注和评论,但尚未成为成熟的商业产品。

但为了改变而改变可能是一个错误。

LG推出的曲面屏Flex智能手机让许多消费者感到困惑,不知道这种设计有什么好处。

而LG推出的具备可拆卸模块以及双摄像头的G5智能手机,销量并不尽如人意。

Pixel 规划现象

当谷歌的Pixel 2的创意领导人阿尔伯特·比利亚雷亚尔(Alberto Villarreal)与BBC讨论他的工作时,许多谈话内容都集中在手机的配色方案。这也从一个侧面说明了智能手机设计的当前状态,

“这款手机有非常大胆,非常富有表现力的黑白色调,橙色电源按钮中带有乐观色彩的火花,”阿尔伯特比利亚雷亚尔(Alberto Villarreal)说。

图示:Pixel 2的首席设计师说,他从时尚、建筑和家具中获得灵感

这位出生于墨西哥的设计师表示,他对时尚界最近的趋势感到兴奋,特别是那些将正式服装与田径运动服相结合的方式。

他说:“这些中性色调的混搭搭配让其更具运动感的色彩火花,是我们可以看得到的灵感来源。

谈到手机设计的其他部分时,比利亚雷亚尔说他采取少即是多的设计理念。

图示:比利亚雷亚尔相信他对颜色搭配的使用让Pixel 2与众不同

“我们非常关注的一件事是确保当你从前面看手机时,用户的注意力主要集中在屏幕上。

“所以[这是关于]如何去除那些让人分心因素的工作。”

“我们没有品牌,没有按钮,甚至像前置立体声扬声器这样的细节表现都非常谨慎,基本与黑色前端融为一体。

“即使手机的边框也是黑色的。”

图示:通常情况下手机制造商不会分享他们原创设计的草图

比利亚雷尔先生拒绝讨论灵活的组件和其他创新如何影响未来的设计。

但他确实表示,公众在阅读有关科技公司进行即时硬件调整的报道时应该持怀疑态度。

图示:谷歌最终发布的是全蓝色Pixel 2,并没有搭配黄色

“在发布之前我们一直在研究[Pixel 2],”他说。

“但为了大批量生产产品,你必须在几个月前开始为生产产品做准备。“

“所以,我无法想到产品在发布日期即将到来时还会进行重大调整。”

对于手机制造商来说,其关注的焦点在于如何赋予手机人工智能特性和增强现实功能,而不是试图重新考虑手机的外观设计。

但最近的出货数字显示,许多消费者并不认为这些功能是可以说服自己的升级理由。

市场研究公司IDC最近报告称,2017年10月份至12月份的全球智能手机销量同比下降6.3%,而据同业公司Strategy Analytics的统计数据则是下降8.8%。

而Canalys则表示,主要是因为中国市场智能手机需求同比下滑14%。

在分析这些数据的同时,值得注意的是如果苹果公司没有发布iPhone X的话,那么这些数据会更糟糕。尽管iPhone X与当前极简主义的审美趋势相符,但至少与其他iPhone看起来有所不同。

图示:经过改进的iPhone X与其他苹果手机有所不同

市场研究公司Creative Strategies消费者技术分析师拉罗丽娜·米拉尼斯(Carolina Milanesi)表示:“硬件一直是最容易销售的产品——如果看起来不同,就会引起消费者的关注,然后销量就起来了。

“但是如果新产品看起来和老款一样,即便有新的功能,也很难让消费者掏腰包购买。”

她补充说,智能手机推销人员经常努力解释新的人工智能和基于云的设备功能,但却增加了消费者对于隐私问题的担忧。

翻盖机的回归

也有一些公司在尝试不寻常的事情。

总部位于英国的Bullit Group曾设计过一款柯达品牌手机,看上去就像一部小型照相机。其还一款带有气味传感器的新型CAT三防手机,并且承诺在今年的世界移动大会上发布一款路虎元素手机。

电影摄像机制造商Red将在正在开发智能手机Hydrogen One,预计将于今年晚些时候上市。这款手机据称配置了新型“全息显示器”,并打算在其背面附加各种摄像功能模块。

三星最近在中国市场发布了一款新型翻盖手机W2018。它的内外面都有屏幕,还配置了物理拨号盘。

图示:三星W2018翻盖手机在中国市场定位为奢侈产品

然而,这款手机预计售价在3000美元以上(2140英镑)。看起来,特殊的外观可能会有不同寻常的价格。(晗冰)

