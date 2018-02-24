　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

智能手机销量为何在放缓？换机时间变长+缺乏创新

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-24 21:00

智能手机销量为何在放缓？换机时间变长+缺乏创新,智能手机 手机 4g

（原标题：Smartphone sales are slowing and here are two key reasons why）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息，据CNBC报道，市场分析公司Gartner发布最新研究显示，全球智能手机销量首次出现同比下滑，分析师们将其归咎于两大新的用户习惯。研究显示，与2016年同期相比，2017年第四季度的智能手机销量下降了5.6%。

智能手机销量为何在放缓？换机时间变长+缺乏创新

更换周期延长

Gartner研究主管安舒尔・古普塔(Anshul Gupta)指出，更换周期的延长是原因之一。这一趋势得到了HYLA的支持，HYLA是为AT&T、Sprint和Verizon等行业巨头提供智能手机交易服务的公司。HYLA已经发现了一些趋势，可能有助于解释智能手机市场销量增长停滞现象。

设备交易服务在所有智能手机升级中扮演着越来越重要的角色，并且提高了所有设备的可承受性，尤其是在高端产品中。

Gartner表示，2017年的数据显示，美国消费者持有设备的时间长达2.59年或945天，然后再进行交易。这比2016年要长78天，2016年用户持有设备平均时间为2.38年或867天。随着主流市场用户坚持使用更好的手机，新设备销售不可避免地受到影响。

与此同时，有些分析人士认为，由于新设备在购买后不久就大幅降价，促使消费者持有手机的期限继续延长。HYLA Mobile首席执行官Biju Nair认为，智能手机市场可能开始效仿新车型。他通过电子邮件表示:“尽管iPhone X仅发售了几个月，但它现在的售价仅为600美元，突显出高端设备大幅贬值的倾向。”

缺乏创新

消费者对新机型的更新频率和多样性也越来越不满意。由于缺乏创新和增加的收益无法吸引新买家进入市场，更好的摄像头和更好的网络质量已经不足以让潜在购买者掏腰包。

下周在巴塞罗那举行的世界移动通信大会(Mobile World Congress，MWC)上，5G和物联网将被吹捧为下一个升级和功能平台，但这还远远不够，无法成为为智能手机的“救世主”。

英国移动分析公司OpenSignal认为，4G网络依然拥有巨大潜力。该公司首席执行官布伦丹・吉尔（Brendan Gill）说:“4G依然有改进空间。电信公司仍然需要继续投资他们的4G网络，为他们的客户提供可靠和优质的服务。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209809-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:手机4G智能手机

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO

ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS