智能手机销量为何在放缓?换机时间变长+缺乏创新

(原标题:Smartphone sales are slowing and here are two key reasons why)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,据CNBC报道,市场分析公司Gartner发布最新研究显示,全球智能手机销量首次出现同比下滑,分析师们将其归咎于两大新的用户习惯。研究显示,与2016年同期相比,2017年第四季度的智能手机销量下降了5.6%。

更换周期延长

Gartner研究主管安舒尔·古普塔(Anshul Gupta)指出,更换周期的延长是原因之一。这一趋势得到了HYLA的支持,HYLA是为AT&T、Sprint和Verizon等行业巨头提供智能手机交易服务的公司。HYLA已经发现了一些趋势,可能有助于解释智能手机市场销量增长停滞现象。

设备交易服务在所有智能手机升级中扮演着越来越重要的角色,并且提高了所有设备的可承受性,尤其是在高端产品中。

Gartner表示,2017年的数据显示,美国消费者持有设备的时间长达2.59年或945天,然后再进行交易。这比2016年要长78天,2016年用户持有设备平均时间为2.38年或867天。随着主流市场用户坚持使用更好的手机,新设备销售不可避免地受到影响。

与此同时,有些分析人士认为,由于新设备在购买后不久就大幅降价,促使消费者持有手机的期限继续延长。HYLA Mobile首席执行官Biju Nair认为,智能手机市场可能开始效仿新车型。他通过电子邮件表示:“尽管iPhone X仅发售了几个月,但它现在的售价仅为600美元,突显出高端设备大幅贬值的倾向。”

缺乏创新

消费者对新机型的更新频率和多样性也越来越不满意。由于缺乏创新和增加的收益无法吸引新买家进入市场,更好的摄像头和更好的网络质量已经不足以让潜在购买者掏腰包。

下周在巴塞罗那举行的世界移动通信大会(Mobile World Congress,MWC)上,5G和物联网将被吹捧为下一个升级和功能平台,但这还远远不够,无法成为为智能手机的“救世主”。

英国移动分析公司OpenSignal认为,4G网络依然拥有巨大潜力。该公司首席执行官布伦丹·吉尔(Brendan Gill)说:“4G依然有改进空间。电信公司仍然需要继续投资他们的4G网络,为他们的客户提供可靠和优质的服务。”(小小)

