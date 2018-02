这种智能眼镜可将文本转化为声音 帮助视障人士

(原标题:Smart Glasses Can Convert Text Into Sound for the Visually Impaired)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,据Futurism报道,日本公司Oton Glass正在开发一种可以将文字转换成音频的智能眼镜。这款眼镜旨在帮助视力受损者,为他们提供一种理解文字的新方法。

Oton Glass的智能眼镜既可以帮助视力受损者阅读文字,也可以帮助存在理解问题的人更容易阅读书面内容。这款眼镜的镜框上安有两个摄像头和一个耳机,它们可以帮助将文本转换成音频。

Oton Glass的半块镜片是镜子,它能将佩戴者的眼睛反射到第一个摄像头上,这个摄像头可以追踪眼球运动。这个摄像头可以探测到眨眼动作,而另一个则可以捕捉文本。佩戴眼镜的人盯着无法阅读的文字,眨眨眼睛就能触发眼镜。

这种眼镜使用树莓派,被捕获的文字被发送到树莓派的云计算系统上,该系统处理文本,并将其转换为通过耳机播放的音频。如果计算机系统无法识别和转换单词,那么图像就会被发送给一个远程工作人员,他们可以破译这些单词。

有报道称,这款眼镜与Google Translate很像,只不过后者要求用户拿出手机,扫描文字。相比之下,Oton Glass更容易使用。它的开发者希望能帮助那些有视觉障碍的人,就像Peri眼镜配件那样,将声音转换为文字,帮助那些有听觉障碍的人。

Oton Glass首席设计师Keisuke Shimakage在2012年开始研究眼镜,以帮助他的父亲。他的父亲最近患上了诵读困难症。当他的父亲最终康复后,他继续研发,以帮助其他有障碍的人。

目前,Oton Glass正寻求在Campfire(日版众筹平台Kickstarter)上筹集资金。支持者只需花费5000日元(约合47美元)就可买到眼镜。

智能眼镜并不是全新概念,但很难指出人们对哪款智能眼镜印象更好,这或许是以前的产品想做得太多,或者太贵。因此,英特尔的智能眼镜Vaunt去掉了一些功能,比如摄像头、液晶显示屏以及扬声器。

相比之下,Oton Glass是针对特定受众的,其相对较低的价格可能更吸引那些想要一种便宜方式理解周围文字的人。(小小)

