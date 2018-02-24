天龙光电连续两年亏损 或将被暂停上市

公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。

天龙光电2月21日晚间公告，因公司2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13．1．1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。

公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209811-1.html

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