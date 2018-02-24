2017年自动化企业年终业绩盘点

西门子2018财年第一季度(2017年10月1日-2017年12月31日)新订单额达225亿欧元，增长14%，第一季度营收198亿欧元，与去年同期相比上涨3%，这主要得益于交通集团、

春节假期里，有多少人本来要过一个休闲安逸的节日，却硬是被一个个数字影响喜怒哀乐。

三亚的机票，福建的红包，

称上的分量，冬奥会的成绩。

真是操碎了心。

除此之外，业界的一些企业也在这阖家欢乐的日子里公布了自己的成绩。

图形面积代表2017财年营收，数字百分比为最新季度的营收增长率

西门子

西门子2018财年第一季度（2017年10月1日-2017年12月31日）新订单额达225亿欧元，增长14%，第一季度营收198亿欧元，与去年同期相比上涨3%，这主要得益于交通集团、数字化工厂集团，以及以西门子风电业务和歌美飒合并为代表的新业务所实现的强劲业绩增长。

实体业务（Industrial business）利润额为22亿欧元，同比下降14%，主要是受到发电和天然气集团业务急剧下降的影响，抵消了短周期业务和交通集团的杰出业绩表现；本季度受到负面汇率影响，而去年同期则受益于业务组合收益。

2017财年财报，西门子营收为830亿欧元，同比增长4%；净收益增长11%，达到62亿欧元。

备注：Comp。 在可比基础上，排除业务组合及汇率变动的影响的增长

ABB

ABB第四季度销售收入92.8亿美元，同比下降1%。基础订单（1500万美元以下订单）增长9%；各事业部和市场区域均实现增长；服务业务订单额增长7%。

2017年销售收入343.12亿美元，同比增长1%，其中电气产品业务、机器人及运动控制业务的增长抵消了工业自动化和电网业务收入的下降。服务业务销售收入增长3%，占销售收入总额的18%。

2017年ABB净利润同比增长17%，达22.13亿美元，这主要得益于公司转型和业务结构调整相关费用的下降以及业务剥离产生的收益。

ABB三大主要客户市场领域的趋势如下：

● 电力领域客户在全球范围内持续推进可再生能源并网，在新兴市场增加产能，并加大对能源效率领域的投资。得益于此，ABB变压器等产品、自动化以及数字化解决方案等领域的基础订单取得强劲增长。

● 在工业领域，汽车和一般工业对机器人解决方案的需求强劲。包括石油、天然气和矿山行业在内的过程工业出现复苏迹象，但客户的投资决策仍保持高度谨慎。

● 交通和基础设施领域的市场需求呈现复杂态势。除邮轮外，船舶领域的订单下滑，对楼宇自动化解决方案的需求则保持强劲态势。数据中心和电动汽车充电业务的订单成为本季度亮点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209813-1.html

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