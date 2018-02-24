标致雪铁龙集团与Qualcomm推进C-V2X测试以支持车辆间通信

2018年2月21日，标致雪铁龙集团和Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies, Inc.宣布共同推进C-V2X通信技术的测试工作。试验的目的之一是测试C-V2X技

2018年2月21日，标致雪铁龙集团和Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies， Inc。宣布共同推进C-V2X通信技术的测试工作。试验的目的之一是测试C-V2X技术，继而实现车辆间的直接通信以作为面向汽车应用部署5G的第一步。自2017年2月宣布合作试验以来，标致雪铁龙集团和Qualcomm Technologies持续紧密协作，在专为智能交通系统（ITS）分配的5。9GHz频谱上测试基于3GPP规范的C-V2X技术，并在电信运营商频谱上测试网络通信。

在今年3月于雷恩举行的In&Out数字化出行（In&Out Digital Mobility）活动中，标致雪铁龙集团和Qualcomm将携手进行在法国的首个演示。其中，标志雪铁龙汽车将通过利用Qualcomm 9150 C-V2X芯片组及参考平台来支持C-V2X技术。多个具体用例将演示C-V2X技术对多项先进驾驶辅助功能的支持。该演示将展现车辆通过与彼此的无缝通信来相互警示潜在道路危险或不良车辆状况，如行驶缓慢或汽车故障。

作为V2X通信的一个全球解决方案，C-V2X支持车辆与其他车辆及行人终端交换信息。C-V2X还可提升汽车安全、支持自动驾驶并提高交通效率。

C-V2X的演进将纳入5G新空口（5G NR）特性，可为高吞吐量传感器、意图分享和3D高清地图更新等先进自动驾驶用例提供高吞吐量、超低时延、高可靠性和宽频带载波支持。

为进一步支持全球C-V2X生态系统的拓展，标致雪铁龙集团近期加入了跨行业组织5G汽车联盟（5GAA）。5G汽车联盟支持C-V2X直接和网络通信的发展，并已在全球拥有超过70家成员企业，包括汽车制造商及其供应商、移动运营商、半导体企业、测试设备厂商、电信网络供应商和ITS设备与软件供应商。

标致雪铁龙集团高级副总裁兼创新技术负责人Carla Gohin表示：“C-V2X在全球拥有强劲发展势头和广泛生态系统支持，确保其作为一项重要V2X技术获得成功。联网汽车的出现使C-V2X直接通信成为交通安全的重要环节，而标致雪铁龙集团已通过搭载车载信息处理系统发展联网汽车。我们很高兴与Qualcomm Technologies密切合作，共同验证技术、开发先进用例，确保C-V2X在全球得以普及并推动其向5G演进。”

Qualcomm高级副总裁兼欧洲和中东区总裁Enrico Salvatori表示：“标致雪铁龙集团与Qualcomm Technologies非常相似，都是帮助推动整个汽车行业发展的领先创新力量。本次合作进一步扩展了双方的长期合作关系，此前标致雪铁龙集团已选择Qualcomm Technologies的 4G车载信息处理解决方案、骁龙信息娱乐系统和智能天线平台。我们期待继续与标致雪铁龙合作，将C-V2X和5G纳入其汽车产品线中，并使他们的全球客户从最先进的汽车技术中获益。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209814-1.html

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