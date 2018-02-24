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InssTek为冶金研究提供专用的MX-450金属3D打印机

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科技传媒网 3D虎 2018-02-24 21:08

众所周知，InssTek以其直接金属模具或DMT 3D打印技术而闻名，这是一种定向能量沉积。将金属粉末连续送入3D打印机并通过高功率激光器熔化，然后再次固化。它允许

众所周知，InssTek以其直接金属模具或DMT 3D打印技术而闻名，这是一种定向能量沉积。将金属粉末连续送入3D打印机并通过高功率激光器熔化，然后再次固化。它允许进行多材料3D打印以及诸如具有共形通道的复杂部件的3D打印。即使没有原始的CAD文件，它也可以用来修复损坏的产品，并产生出色的机械性能。

据悉，InssTek的3D打印机既用于制造和维修，也用于最近的材料科学。最近，该公司将其MX-450金属3D打印机交付给德国知名的金属研究机构，专门用于冶金研究中的实验金属合金的3D打印。它配备了1000瓦的镱光纤激光器，它的短波长与InssTek的闭环反馈控制相结合，可以将激光功率调整到每秒200次，以监测熔池状况，从而实现了均匀结构的3D打印。

InssTek为冶金研究提供专用的MX-450金属3D打印机

MX-450具有密封的机器外壳和集成的气体净化系统，可确保受控的惰性气体环境，剩余氧气含量为10 ppm，并允许使用具有潜在危险的金属粉末，如纯镍。它还具有180°倾斜的转向台，可以在没有任何支撑的情况下进行复杂结构的3D打印。它也很大-台面直径≤320毫米，最大水平载荷为150毫米，集成的可加热陶瓷板可达800摄氏度。

这款特殊的3D打印机还配备了一个带有四个粉末料斗的粉末供料系统，每个可以很容易地被移除，填充重达3公斤的粉末，然后重新附着。此外，还包括精细的计量棒，可以以0。1 g / min的精度单独计量粉末流量。每个料斗可单独控制。因此，可以将四种不同的粉末送入料斗并混合以形成新的合金。混合比率即使在运行过程中也是可变的。

不同的粉末流在两个混合室中充分混合，然后流经喷嘴并进入熔池。熔池中的小对流确保一切都很好地混合，这对于蠕变试验至关重要。

InssTek为冶金研究提供专用的MX-450金属3D打印机

MX-450被设计用于使用各种金属粉末，包括钛、镍、铝和铁。它最适合晶粒尺寸在45到150微米之间的球形粉末。

InssTek总部位于韩国，提供制造、改造和维修服务，以及配备DMT技术的3D打印机。除了标准3D打印机型号外，它还为特定应用提供定制3D打印机。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209815-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印3D打印机

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