唯智信息年度成绩单之奖项篇

作为物流混合云领跑者，唯智信息年度成绩单选择用奖项作为开篇，以回顾过去一年的可喜成绩，期待来年再创辉煌。

过去一年，唯智信息取得了不菲的战绩，凭借其成熟的技术及产品服务，屡获殊荣，将多个大奖收入囊中，现将唯智信息成绩单之——奖项篇奉上。

被APAC CIO Outlook杂志评为“亚洲物流科技公司25强”

APAC CIOoutlook是一份面向亚太地区CIO、CTO以及其他高层级IT购买者和决策者人群的杂志，专注于向CXO群体分享企业IT的经验、智慧与建议。APAC CIOoutlook评选的“TOP 25物流科技公司”榜单汇集了来自美国、澳大利亚、德国、法国、新加坡、印度等多个国家和地区的25家专注于不同行业、不同领域的物流科技公司，唯智信息是唯一入选的中国本土物流软件品牌。

“唯智准时达物流信息系统项目”荣获中国物流与采购联合会2017年度物流技术创新奖

“唯智信息准时达物流信息系统项目”于2015年正式启动，在项目进行过程中，唯智信息以专业而又成熟的技术服务为准时达提供帮助，提升供应链效率。“唯智信息准时达物流信息系统项目”作为行业内标杆案例，屡获殊荣，除此物流技术创新奖之外，还于2017年荣获中国物流与采购联合会2017年度物流供应链信息化优秀案例。

与此同时，唯智信息在制造业造诣颇深，拥有众多旗舰客户，比如海尔、海信、菲尼克斯、歌尔、中国中车、采埃孚等。

“唯智信息上汽通用项目”

荣获中国物流与采购联合会汽车物流分会2017年度汽车行业物流创新奖

2017年是汽车物流行业转型发展的关键年，作为汽车供应链的重要组成部分，售后配件及各零部件供应商在关注精益化、智能化发展的同时，也开始建设自身物流体系，积极与外界物流资源进行整合优化。唯智信息与上汽通用共同打造的“唯智信息上汽通用汽车售后配件TMS & ROS运输智速平台”成为唯智信息在汽车行业的又一次佳绩。

唯智信息自2001年成立以来，一直致力于推动物流信息化在各行业积极探索，曾获2016年度汽车物流行业创新奖、汽车物流行业十佳突出贡献企业等，为上汽通用、江淮汽车、吉利汽车、海马汽车等众多汽车行业领军企业，提升物流管理能力，打造企业核心竞争力。

“唯智信息沃尔玛项目”荣获大为物流资源2017快消零售供应链最佳解决方案奖

在打造绿色智能物流的进程中，沃尔玛与唯智信息携手打造了最重要的物流系统——混合云整体解决方案。通过唯智信息路径优化系统（ROS）、运输管理系统（TMS）、56Linked物流链云平台的引入，为沃尔玛整套供应链系统的智能化、信息化运转保驾护航，成为行业内有口皆碑的优秀案例及最佳解决方案。

Zebra Award of Excellence ISV 2017

唯智信息是斑马技术在中国地区重要的合作伙伴之一。作为中国领先的供应链管理软件和服务提供商，唯智信息与斑马技术在诸多领域达成深度合作，共同为行业提供物流技术与信息化建设。两家公司关于中国邮政的合作，目前已在山东邮政项目中获得战略性成效，为其丰富而独特的解决方案在中国其他省份进一步推行奠定了基础，也提供了先行经验。

在2017年4月于日本东京举办的2017年度斑马技术亚太区渠道合作伙伴峰会(APAC CPS 2017)上，唯智信息荣获由斑马技术亚太有限公司颁发的“ISV AWARD OF EXCELLENCE”大奖，成为是亚太区唯一获得此殊荣的合作伙伴。

“唯智信息泰华项目”荣获中国物流与采购联合会2017中国物流创新奖

唯智信息泰华项目围绕自动化、智能化、无人化、平台化展开，打通供应链。唯智信息WMS仓储管理系统及TMS运输管理系统基于供应链网络计划，集成行业最佳实践业务模型助力泰华物流实现供应链智能优化，大获肯定。

物流时代&中国交通运输协会2017中国物流十大技术创新奖

作为提供供应链全面解决方案的领导品牌，唯智信息的产品及技术多次获得行业内专业杂志及机构的认可，连续多年蝉联物流时代所颁奖项。

除此之外，唯智信息通过17年来的行业经验及先进技术，在原有产品线的基础上不断改善，持续创新。“唯智信息物流4.0完整产品线”荣获中国信息协会电商智慧物流产业分会2017中国智慧物流产业年度最佳“科技创新”企业奖；“唯智信息混合云解决方案”荣获物流沙龙2017 LOG智慧供应链创新产品大奖；“唯智WMS仓储管理系统”荣获2017上海CIO联盟信息化优秀产品奖等。

另外，唯智信息还荣获中国交通运输协会2017年制造业与物流业联动发展优秀技术与装备供应商及中国物流品牌网颁发的2017年中国物流知名品牌，可谓实至名归。

唯智信息所获得的一切荣誉都离不开每一个唯智人的共同努力，也离不开客户的大力支持！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209817-1.html

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