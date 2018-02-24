iCloud中国账户密钥将存储在中国 仍由苹果控制

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科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息，据国外媒体报道，为了遵守中国新的法律规定，苹果公司本月底将开始把其中国用户的iCloud账户托管在中国境内一家新的数据中心。

苹果处理打开iCloud账户所需密钥的方式发生了变化。截至目前为止，这些密钥一直存储在美国，这意味着任何寻求访问中国用户的iCloud账户的政府或执法机构都需要通过美国的法律体系。

据苹果称，该公司将首次自己把其中国用户的iCloud账户的密钥存储在中国。法律专家表示，这意味着，中国监管机构将不再需要利用美国法院来查询iCloud用户的信息，而是能够利用自己的法律系统来要求苹果交出中国用户的iCloud数据。

苹果在一份声明中表示，它必须遵守中国最近出台的法律，新法律要求向中国公民提供的云服务由中国公司运营，并且数据要存储在中国境内。苹果表示，尽管该公司的价值观在世界不同地区都不会发生改变，但它要遵守每个国家的法律。

苹果表示，它认为在新系统下能够更好发提供iCloud服务。

通过与云上贵州大数据产业发展有限公司（Guizhou - Cloud Big Data Industry Co Ltd.，以下简称“云上贵州大数据”）建立的合资企业，苹果已经为中国用户建立了一个数据中心。云上贵州大数据位于贵州省，于2014年建立。

苹果表示，该合资企业并不意味着中国对用户数据拥有任何“后门”，只有苹果――而不是它的中国合作伙伴――将控制加密密钥。

中国用户的iPhone具有安全功能保障，任何人甚至苹果，都无法访问手机本身。但iCloud账户并非如此。监管机构可以根据法律规定，向苹果提出要求，以便访问iCloud账户中的任何信息。

苹果表示，存储在中国的密钥将专门用于中国用户的数据。

苹果已经以邮件通知中国用户，2月28日将数据切换到该中国数据中心。苹果表示，不会在用户同意新的服务条款之前把用户的账户转到这一中国数据中心，不过目前已有超过99.9%的用户已经同意。

截至目前为止，苹果似乎还没有提供多少关于中国用户的数据。根据苹果发布的透明度报告，苹果表示，从2013年年中到2017年年中，该公司没有向中国监管机构提供用户账户内容。相比之下，苹果对来自美国政府的8475项请求中的2366项作出了回应而提供了美国用户账户内容。

苹果表示，对该新的中国数据中心数据的请求将会反映在其透明度报告中，该公司不会对“批量”数据的请求作出回应。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209818-1.html

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