彭彭：2018光伏扶贫关键年应把好两个质量关

普通群众普遍对光伏缺乏技术判断和维护能力，所以光伏扶贫的两大挑战―――电站本身的质量和后期运营维护的质量，基本要靠地方政府组织专业力量来解决。

普通群众普遍对光伏缺乏技术判断和维护能力，所以光伏扶贫的两大挑战―――电站本身的质量和后期运营维护的质量，基本要靠地方政府组织专业力量来解决。此外，为实现2020年全面脱贫的目标，今年是光伏扶贫攻坚克难的一年，扶贫项目最好能提前建设完成，并切实改善贫困群众的生活。那么2018年的计划是完成710751户的帮扶工作，如果每户平均按照3人计算，对应的就是近210万贫困群众。应当保质保量地完成扶贫工作需要国务院扶贫办、国家能源局和地方政府的良好配合。解决方案还是要建立长周期的责任机制。

如今，在广袤的中华大地上，一系列能源惠民利民的新探索、新实践在基层得以实施，众多贫困家庭因此受益。放眼未来，光伏领域应如何落实2018全国能源工作会议部署，如何大力提升光伏惠民利民力度，更好地实施光伏扶贫？就此，近日专访了中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎。

中国电力报：去年以来，我国在能源惠民生方面取得了哪些成绩？

彭澎：2017年，能源惠民生成绩主要体现在两个方面：一是满足人民群众的清洁用能需求；二是让群众分享能源生产带来的利益。

人民群众对能源的需求已经从过去的“用得上”变为“用得好”，即尽量使用清洁能源。国家能源局近年大力推广风电、光伏项目，通过多种措施降低弃风、弃光率，提高清洁能源供应能力，为减少雾霾作出了贡献。

人民群众原本是作为消费者的角色参与到能源生产和消费链条中来的。但随着技术的发展，人民群众也同样可以成为能源的生产者，并分享能源生产的红利。随着光伏这种可以小型化的能源生产技术逐渐成熟，户用分布式光伏和光伏扶贫的形式也可以切实让老百姓享受到发电的收益。

中国电力报：光伏扶贫作为能源惠民生的重要组成部分，今后要想实现更大发展，您认为还有哪些发展瓶颈需要破除？

彭澎：光伏扶贫是能源惠民生的重要组成部分，特别是对于没有劳动能力的贫困群众，光伏扶贫可以说是少有的好选择之一。但普通群众普遍对光伏缺乏技术判断和维护能力，所以光伏扶贫的两大挑战―――电站本身的质量和后期运营维护的质量，基本要靠地方政府组织专业力量来解决。

光伏扶贫电站有几种类型，一种是建设在贫困户屋顶上面或者村落附近的小型光伏电站，发电所得全部归贫困户所有，电站开发的费用由地方政府筹集，配套一些政策性贷款。电站质量不仅关系到贫困户收益，还关系到人身安全，如果质量不佳，着火等风险也会大增。由于地方政府在这类项目的招标，通常还是本着最低价中标的原则。因此，在获得低价的同时，质量保障就要完全依靠后期的验收和检测。第三方机构的独立性如何保障，一旦发现质量不合格要如何处理，都是对地方政府很大的考验。另外，电站在20年的运行周期中，逆变器至少要更换一次，平时也需要一定的维护保养。谁来承担这个工作，能不能保障运维质量也是非常重要的。

另一种是地方政府和企业一起按比例出资建设大型地面光伏项目，由企业负责项目的开发、管理和运维工作，地方政府所占股份分红拿来支付给困难群众。这种模式的重点是监督企业能否按时按量给予贫困户相应的分红，另外，相关企业也要具备一定实力，能长时间稳定运行。

中国电力报：国家能源局在去年11月印发的《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》中提出，光伏扶贫规模优先向深度贫困地区安排。您觉得今年哪些深度贫困地区应该是光伏扶贫的重点？

彭澎：深度贫困地区开发光伏扶贫项目，优先还是选择光照条件较好的地区，如西北、华北和东北地区。这三个地区是中国光照条件较好的地区，也有一定基数的贫困人口，有便利条件开展光伏扶贫。在深度贫困地区，应优先倾斜给缺少劳动能力的群众，对于具备劳动能力的群众，可以对其适度培训光伏运维等工作技能，使他们不仅能实现脱贫，还能解决自身的就业问题。对于生活在山区的贫困群众，如果当地光照资源较好，也可以考虑在山坡的南面建设扶贫光伏电站。

中国电力报：国家发展改革委在去年12月下发的《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》中规定，500千瓦及以下扶贫作用的村级光伏电站和户用分布式光伏扶贫项目补贴保持不变。对此，您是怎么看的？

彭澎：500千瓦及以下的扶贫光伏电站补贴不变，主要是为了提高扶贫电站的助贫能力，符合扶贫精神。比补贴保持不变更重要的是补贴的及时发放。扶贫电站作为特殊的电站开发模式，需要明确这个补贴的发放周期，保障贫困群众能按时领到补贴。

中国电力报：结合国务院扶贫办、国家能源局近日联合印发的《关于下达“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》，您认为今年光伏扶贫具有怎样的总体发展趋势？

彭澎：今年是光伏扶贫攻坚克难的一年，为实现2020年全面脱贫的目标，扶贫项目最好能提前建设完成，并切实改善贫困群众的生活。那么2018年的计划是完成710751户的帮扶工作，如果每户平均按照3人计算，对应的就是近210万贫困群众。2018年光伏组件的价格还将进一步下降并带来整体建设成本的下降，在补贴不变的前提下，我们对2018年光伏扶贫电站建设目标还是非常有信心的，但仍需关注建完之后的管理等工作。保质保量地完成扶贫工作需要国务院扶贫办、国家能源局和地方政府的良好配合。解决方案还是要建立长周期的责任机制。

为保障电站能按照设计预期发电，在前期项目验收的环节就需要有独立的第三方介入，提供验收服务，并对验收的结果负责。另外以省区市为单位，建立扶贫电站发电监控体系也是进行事后管理的重要抓手，通过多个电站的发电对比，可以较快发现低质量电站并进行整改。最后，运维管理是保障电站运行20年的基础，建议在数据监控的基础上，建立本地的运维队伍来保障电站的运行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209820-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm