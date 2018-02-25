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中来N型双面TOPCon与IBC两大新品获专家权威鉴定 达到国际领先水平

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-25 01:00

2018年2月10日，泰州中来光电科技有限公司正式宣布，经过审慎且严苛的鉴定，由公司创新研发的N型单晶双面TOPCon电池片和IBC电池片两大产业前沿技术获得业内多位

2018年2月10日，泰州中来光电科技有限公司正式宣布，经过审慎且严苛的鉴定，由公司创新研发的N型单晶双面TOPCon电池片和IBC电池片两大产业前沿技术获得业内多位专家的权威鉴定。评判委员会一致认为：中来N型单晶双面TOPCon电池片和IBC电池在转换效率、质量可靠性等综合指标达到国际先进水平。

更为重要的是，这两大技术对实现度电成本快速下降具有十分重要的促进作用，且具有广阔的市场发展前景和规模化应用价值。专家建议，中来在已制定的规模化、产业化发展计划的基础上，可适时加快该产品的产业制造落地进程。

参与此次鉴定的有中国科学院上海技术物理研究所院士沈学础、中国光伏行业协会秘书长王勃华、上海交通大学教授沈文忠、东南大学教授熊源泉、华东理工大学研究员袁晓、南昌大学高级教授周浪、苏州大学教授苏晓东等多位拥有丰富经验的行业大咖。

据介绍，中来N型双面TOPCon电池背面采用多晶硅隧穿电极接触结构，正反两面均由覆盖SiNx减反膜，金属化由丝网印刷完成，由于两面栅线结构都是常规的H型，因此TOPCon电池不仅正面可以吸收光，其背表面也能从吸收散射光从而产生额外电力。 同时，通过采用离子注入技术整合整线工艺，简化工艺制程，提高良率，避免前后掺杂互相影响，最大化发挥N型结构的优势和效率潜力。

在转化效率方面，中来N型双面TOPCon电池正面平均转化效率22.37%，双面率85%，达到国际先进水平。

令人期待的是，中来N型双面TOPCon电池具有极大的技术可拓展性，效率提升空间巨大，全部升级为N型双TOPCon电池生产车间，企业可以实现年营业收入40亿元。中来光电董事长林建伟认为，随着N型双面TOPCon电池的转化效率不断提升以及制造成本也会逐年大幅度下降，该产品必将成为未来市场高效电池技术发展的一大趋势。

此外，中来采用创新悬浮主栅设计的N型单晶双面IBC太阳能电池片拥有电池温度系数低，无LID，PID衰减小于1%，无热斑现象等诸多优势。电池采用离子注入技术、掩膜技术、激光开凿和激光掺杂等技术，有效简化了IBC电池背表面p+/n+界面处gap的制备工艺流程，解决了该电池结构设计的核心问题，目前可以实现平均转换效率已超过23%；

产品投产后，企业可以实现年营业收入40亿元，实现年缴纳增值税及企业所得税超过2亿元，创造直接就业岗位1500个，间接就业岗位2000个，同时能吸引众多行业上下游配套企业落户周边地区，带动一方经济发展。

中来光电董事长林建伟表示：“作为产业前沿技术风向标，今后中来光电也将继续携手业内同仁，共同加快光伏行业可持续发展，为促进我国光伏产业早日实现平价上网，提供了强有力的技术支撑。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209822-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电池技术中来

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