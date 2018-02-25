东方日升收购澳大利亚一光伏电站开发权 加速拓展全球版图

近日，A股光伏龙头企业东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”）宣布，该公司成功收购澳大利亚YarranleaSolar Pty Ltd公司所持有的Yarranlea光伏电站项目100%开发权。据悉，该电站项目位于澳大利亚布里斯班以西170公里，预计总装机量121MW。

作为2018年东方日升加速拓展全球版图的重要一站，澳大利亚光伏发电市场发展前景十分广阔。根据澳大利亚GreenEnergy Markets最新发布的数据，2017年澳大利亚新增光伏装机1336兆瓦，比2016年(851兆瓦)增长57%。随着澳大利亚电价的上涨，特别是南澳供电不足带来的隐患，2018年澳大利亚光伏市场将大幅增长，将达2017年装机水平的2.6倍。

东方日升表示：“近年来，澳洲等海外市场的快速发展让我们进一步坚定了推进全球化战略的决心。而此次顺利收购Yarranlea光伏电站100%开发权将在一定程度上助推公司分享澳洲市场增速发展带来的红利。今后一段时间，公司将承担该电站项目的工程设计、施工建造、产品交付以及电站运营等一揽子服务。”

此外，基于公司多年来在全球各国积累的丰富EPC经验，东方日升还将为该项目提供最新的光伏组件技术以及一体化储能解决方案，以此保障项目可满足澳洲电网高峰期间的发电需求。

按照规划，Yarranlea光伏项目有望于今年年底竣工。届时，电站所发电力将纳入澳洲国家电力市场（NEM），预计项目年均发电量可达264GWh，相当于能为昆士兰东南部52,800户家庭供应绿色电力。在节能减碳方面，该项目所发电量相当于减少二氧化碳 124,000公吨，经济与环保效益十分显著。

东方日升澳洲项目开发与投资总监John Zhong表示，由于是批发电力市场，东方日升将为项目提供100%的资金支持。此外，Yarranlea项目也未签署PPA协议，因此我们决定根据NEM现货价的方式进行交易。”

John Zhong表示：“在发电性能标准GPS方面，我们也遇到了不少的技术挑战。经过与澳洲能源市场运营商AEMO和NSP的磋商以及技术专家的支持，我们获得了Ergon Energy的报价，并获得了澳大利亚能源市场运营商的审批。我们将继续与行业专家合作，并向当地协会、电力委员会咨询，从而有序推进项目并获得最佳的项目成果。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209823-1.html

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