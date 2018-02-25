ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO

科技传媒网讯 网易科技新闻2月24日消息，今日下午李笑来在3点钟社群表示，“ofo貌似在筹备ico”。此后，陈伟星微信群内表示，“ofo最大的机会是如何区块链化，而不是朱啸虎以为的赔钱还虚报的订单，戴威也多次与我面谈并为之振奋，说明朱啸虎根本不理解创业者：我们要的是解决世界重大问题的机会，去挥洒我们激情的青春。”

针对这一说法，网易科技记者向ofo求证，ofo方面回应称，ofo小黄车没有筹备任何ico。

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