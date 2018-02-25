ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico
科技传媒网讯 网易科技新闻2月24日消息，今日下午李笑来在3点钟社群表示，“ofo貌似在筹备ico”。此后，陈伟星微信群内表示，“ofo最大的机会是如何区块链化，而不是朱啸虎以为的赔钱还虚报的订单，戴威也多次与我面谈并为之振奋，说明朱啸虎根本不理解创业者：我们要的是解决世界重大问题的机会，去挥洒我们激情的青春。”
针对这一说法，网易科技记者向ofo求证，ofo方面回应称，ofo小黄车没有筹备任何ico。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209824-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
春节地方戏搭载快手唱向全国
ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。