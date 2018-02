有人在寻找未知病毒:或能阻止下个全球性疫情

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月25日消息,据Futurism报道,科学家们认为,在鸟类和哺乳动物身上,我们还有超过160万个病毒未被发现。这些病毒大约有半数可能会感染人类并导致疾病。更令人担心的是,这些未知病毒可能引发全球性疫情。

为此,由美国加州大学戴维斯分校的研究人员领导的全球合作组织已经在着手识别它们。在最近发表的论文中,研究人员确立了他们的“全球病毒项目”目标,即识别潜伏在地球上的未知病毒。

除了寻找这些难以理解的人畜共患病威胁(意味着这些病毒是在动物身上发现的,但也有可能跃迁到人类身上),这一合作的愿景是阻止未知病毒传播。通过了解我们面临的病毒威胁,人类可以更好地应对大面积致命病毒爆发疫情,而这个项目可能是预防下一次疫情的关键。

图:已知感染人类的病毒数量,可能还不到感染病毒总数的0.1%

加州大学戴维斯分校兽医学院主管、论文主要作者乔娜·马泽特(Jonna Mazet)在一份新闻稿中说:“现在是摆脱极端保守模式,寻找最后一种可怕病毒的时候了。我们最终能够识别未来的威胁,并采取必要的措施防止下一次疫情。”

在接下来的十年里,这个价值12亿美元的“全球病毒项目”将致力于识别大约70%的潜在威胁。这个合作计划建立在美国国际开发署的PREDICT计划基础上,这是该机构四个Emerging Pandemic Threats项目之一。PREDICT项目已经发现超过1000种未知病毒,但这个成就远远低于“全球病毒项目”的目标。

研究人员需要了解一种病毒的几个关键信息,以便建立它的“生态概况”,包括它起源于哪里,在哪里蓬勃发展,感染的目标,以及如何传播等。研究团队越早确立这些特征,医疗专业人员就越早能够针对那些我们甚至还不知道存在的高危疾病进行防治。

由于其巨大的资金投入,以及全世界科学家的承诺,“全球病毒项目”有可能实现远远超出其最初范围的成果。正如该项目网站上所述,该团队对他们的工作潜力感到兴奋,因为他们的工作“导致了人类和动物健康和科学方面不相关的、往往出人意料的进展”。

预防疾病爆发的好处远远超出了全球医疗卫生体系的范围。正如研究小组所指出的,预防疾病爆发的成本可能远低于对这种疾病的防治。疫情爆发的代价非常高昂,不仅无数人失去生命,而且会对国家的财政状况产生直接而持久的影响。因此,预防不仅是对全球健康的投资,也是对全球经济的投资。(小小)

