TCL MWC2018前发布多款新品 手机全系均为全面屏

科技传媒网讯 网易科技新闻2月25日，世界移动通信大会(Mobile World Congress, 简称“MWC”)之前，TCL通讯正式发布全新Alcatel 5、3和1系列18：9全面屏智能手机，Alcatel 1T系列平板电脑及LTE移动Wi-Fi设备等多款产品。

Alcatel全新系列智能手机：18:9全面屏

TCL通讯此次发布的Alcatel 5、Alcatel 3和Alcatel 1系列均为18:9全面屏产品。

Alcatel 5系列智能手机中的Alcatel 5，搭载5.7英寸18:9全面屏及超窄边框设计。它拥有金属拉丝一体化机身和八核处理器。1300万和500万像素双摄像头既擅长人像拍摄，又可利用120度超广角双摄像头拍摄多人合照，当摄像头捕捉到相框内有超过3张人脸时，将自动从人像模式切换到超广角自拍摄像模式。

为了满足用户热爱摄影和分享生活的需求，Alcatel 5配备了Social Mode的照片编辑工具――一款集拍照、实时预览、拼图、回忆、分享等多项功能为一体的照片演示与编辑工具。此外，Alcatel 5还拥有多项重要的功能，全新Face Key面部解锁功能展现了面部识别安全性的全新水平，它可在0.5秒内将面部扫描并分解为超过一百个高精度的识别点，即时解锁手机。指纹识别位于手机背面，除解锁手机外，还可用于快速自拍，或在隐私模式下保护敏感信息。

Alcatel 3系列智能手机拥有包括多功能指纹识别和Face Key面部解锁等多项Alcatel 5系列的功能。3系列机身采用2.5D轮廓玻璃边缘和弧形背部提供更舒适的手感。该系列新机包括搭载6英寸2K（2160x1080）屏幕的Alcatel 3V、配备5.7英寸（1440x720）IPS显示屏的Alcatel 3X及5.5英寸

（1440x720）IPS显示屏的Alcatel 3。Alcatel 3V手机配备后置1200万像素主摄像头及200万像素景深摄像头，用户可以进行实时背景虚化以及重新对焦操作。Alcatel 3X手机后置一枚1300万像素摄像头和一枚500万像素120度超广角摄像头和双色闪光灯，无论是合影还是全景图片，都能抓取更多的内容。Alcatel 3系列所有机型均配置500万像素前置摄像头和LED闪光灯。

Alcatel 1系列手机包括搭载18:9全面屏的入门级智能手机Alcatel 1X。部分1X机型将拥有多功能指纹识别和Face Key面部解锁功能，所有机型均配置Social Mode照片演示与编辑工具。

Alcatel 1X与Alcatel 3X是TCL通讯首款搭载Android Oreo（Go版本）的智能手机，采用了Alcatel智能手机最新的设计语言和技术。它们将预装一系列全新的谷歌应用程序，这些应用程序均经过优化，占用更小内存。这两款手机还安装有Google Assistant Go。

通过此次发布的Alcatel 5、3和1系列，TCL通讯对外展示了其全新的设计语言――SIMGANIC。TCL通讯首席设计官Hagen Fendler表示：“为了发展我们的产品组合，我们回归本朴，重新思考了我们的智能手机设计理念，从而为用户提供更加自然、直观的交互体验。通过我们新推出的智能手机产品，我们展示了名为SIMGANIC的全新设计理念。这种设计理念体现了自然和简单的设计原则，旨在为用户创造真正以人为中心的产品，帮助我们传递饱含巧妙构思的标志性设计风格，并在整个产品系列中将这一风格标准化。”

Alcatel 1T系列平板电脑

除了智能手机之外，TCL通讯本次还发布了新的平板电脑Alcatel 1T系列，包括Alcatel 1T 10英寸和Alcatel 1T 7英寸两款新品。该系列产品外观设计时尚简约，搭载最新的Android 8.1 Oreo操作系统。两款平板电脑都配备有儿童模式，儿童可以使用游戏、儿童相机和绘画等预装的应用和内容。此外，Alcatel 1T系列平板电脑还拥有护眼模式，可通过减少蓝光缓解视觉疲劳。

Alcatel 1T 10英寸平板电脑重415克，采用10.1英寸IPS显示屏。产品配备有4000mAh大容量电池，确保一次充电可使用8小时。此外，Alcatel 1T 10还拥有16GB的内存，支持最大扩展存储容量128GB的micro-SD卡，用户还可选配专用的蓝牙键盘和纹理外壳，来帮助用户提高工作效率。

Alcatel 1T 7英寸Wi-Fi平板电脑同样具有小巧外形和轻巧机身。设备重245克，厚度9.15毫米，电池容量2580mAh，待机时间长达430小时，使用时间长达7小时。

LTE移动Wi-Fi热点设备：高达600Mbps下载速度

TCL通讯还发布了LTE移动Wi-Fi热点设备Alcatel LINKZONE CAT12和Alcatel LINKZONE CAT7。它们设计轻巧便携，连接速度和电池寿命都得到显著提升。

Alcatel的4G LTE移动Wi-Fi设备LINKZONE CAT12采用3CA技术，支持高达600Mbps的下载速度和100Mbps的上传速度。其配备有4300mAh大容量电池，可连续工作15小时，或在双频Wi-Fi a/b/g/n/ac开启的情况下待机300小时，并能为其它移动设备充电。

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