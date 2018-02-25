　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

TCL MWC2018前发布多款新品 手机全系均为全面屏

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-25 10:20

TCL MWC2018前发布多款新品 手机全系均为全面屏,tcl 全面屏 mwc 手机 alcatel 智能手机

科技传媒网讯 网易科技新闻2月25日，世界移动通信大会(Mobile World Congress, 简称“MWC”)之前，TCL通讯正式发布全新Alcatel 5、3和1系列18：9全面屏智能手机，Alcatel 1T系列平板电脑及LTE移动Wi-Fi设备等多款产品。

TCL MWC2018前发布多款新品 手机全系均为全面屏


Alcatel全新系列智能手机：18:9全面屏

TCL通讯此次发布的Alcatel 5、Alcatel 3和Alcatel 1系列均为18:9全面屏产品。

Alcatel 5系列智能手机中的Alcatel 5，搭载5.7英寸18:9全面屏及超窄边框设计。它拥有金属拉丝一体化机身和八核处理器。1300万和500万像素双摄像头既擅长人像拍摄，又可利用120度超广角双摄像头拍摄多人合照，当摄像头捕捉到相框内有超过3张人脸时，将自动从人像模式切换到超广角自拍摄像模式。

为了满足用户热爱摄影和分享生活的需求，Alcatel 5配备了Social Mode的照片编辑工具――一款集拍照、实时预览、拼图、回忆、分享等多项功能为一体的照片演示与编辑工具。此外，Alcatel 5还拥有多项重要的功能，全新Face Key面部解锁功能展现了面部识别安全性的全新水平，它可在0.5秒内将面部扫描并分解为超过一百个高精度的识别点，即时解锁手机。指纹识别位于手机背面，除解锁手机外，还可用于快速自拍，或在隐私模式下保护敏感信息。

Alcatel 3系列智能手机拥有包括多功能指纹识别和Face Key面部解锁等多项Alcatel 5系列的功能。3系列机身采用2.5D轮廓玻璃边缘和弧形背部提供更舒适的手感。该系列新机包括搭载6英寸2K（2160x1080）屏幕的Alcatel 3V、配备5.7英寸（1440x720）IPS显示屏的Alcatel 3X及5.5英寸

（1440x720）IPS显示屏的Alcatel 3。Alcatel 3V手机配备后置1200万像素主摄像头及200万像素景深摄像头，用户可以进行实时背景虚化以及重新对焦操作。Alcatel 3X手机后置一枚1300万像素摄像头和一枚500万像素120度超广角摄像头和双色闪光灯，无论是合影还是全景图片，都能抓取更多的内容。Alcatel 3系列所有机型均配置500万像素前置摄像头和LED闪光灯。

Alcatel 1系列手机包括搭载18:9全面屏的入门级智能手机Alcatel 1X。部分1X机型将拥有多功能指纹识别和Face Key面部解锁功能，所有机型均配置Social Mode照片演示与编辑工具。

Alcatel 1X与Alcatel 3X是TCL通讯首款搭载Android Oreo（Go版本）的智能手机，采用了Alcatel智能手机最新的设计语言和技术。它们将预装一系列全新的谷歌应用程序，这些应用程序均经过优化，占用更小内存。这两款手机还安装有Google Assistant Go。

通过此次发布的Alcatel 5、3和1系列，TCL通讯对外展示了其全新的设计语言――SIMGANIC。TCL通讯首席设计官Hagen Fendler表示：“为了发展我们的产品组合，我们回归本朴，重新思考了我们的智能手机设计理念，从而为用户提供更加自然、直观的交互体验。通过我们新推出的智能手机产品，我们展示了名为SIMGANIC的全新设计理念。这种设计理念体现了自然和简单的设计原则，旨在为用户创造真正以人为中心的产品，帮助我们传递饱含巧妙构思的标志性设计风格，并在整个产品系列中将这一风格标准化。”

TCL MWC2018前发布多款新品 手机全系均为全面屏


Alcatel 1T系列平板电脑

除了智能手机之外，TCL通讯本次还发布了新的平板电脑Alcatel 1T系列，包括Alcatel 1T 10英寸和Alcatel 1T 7英寸两款新品。该系列产品外观设计时尚简约，搭载最新的Android 8.1 Oreo操作系统。两款平板电脑都配备有儿童模式，儿童可以使用游戏、儿童相机和绘画等预装的应用和内容。此外，Alcatel 1T系列平板电脑还拥有护眼模式，可通过减少蓝光缓解视觉疲劳。

Alcatel 1T 10英寸平板电脑重415克，采用10.1英寸IPS显示屏。产品配备有4000mAh大容量电池，确保一次充电可使用8小时。此外，Alcatel 1T 10还拥有16GB的内存，支持最大扩展存储容量128GB的micro-SD卡，用户还可选配专用的蓝牙键盘和纹理外壳，来帮助用户提高工作效率。

Alcatel 1T 7英寸Wi-Fi平板电脑同样具有小巧外形和轻巧机身。设备重245克，厚度9.15毫米，电池容量2580mAh，待机时间长达430小时，使用时间长达7小时。

LTE移动Wi-Fi热点设备：高达600Mbps下载速度

TCL通讯还发布了LTE移动Wi-Fi热点设备Alcatel LINKZONE CAT12和Alcatel LINKZONE CAT7。它们设计轻巧便携，连接速度和电池寿命都得到显著提升。

Alcatel的4G LTE移动Wi-Fi设备LINKZONE CAT12采用3CA技术，支持高达600Mbps的下载速度和100Mbps的上传速度。其配备有4300mAh大容量电池，可连续工作15小时，或在双频Wi-Fi a/b/g/n/ac开启的情况下待机300小时，并能为其它移动设备充电。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209827-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:手机智能手机TCLMWC全面屏

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO

ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS