广东合即得水氢产业项目备受关注

水 乡：打造水氢汽车产业园

樟木头：建设水氢产业特色镇

2月22日上午，东莞市委副书记、市长梁维东到水乡新城、望牛墩镇魅力小城示范区、穗莞深城际东莞西站等地，深入开展“新时代•新征程•新东莞”专题调研，并在水乡管委会听取了陈仲球主任关于水乡新城规划建设的情况汇报。其中，水氢汽车科技产业园项目成为关注热点。

汇报说，东莞水乡地区的产业转型升级对比全市其他地区，任务更重，困难更大。一要着力招引一批优质重大项目，推动水乡经济发展质量变革、效率变革、动力变革。二要做好可建设土地、闲置厂房的信息共享，联合组织在广州、深圳、香港等地开展招商推介活动，打响“东莞水乡”招商品牌。三要促进总部经济和战略新兴产业形成规模集聚。四要重点推动平安金融科技城项目、碧桂园产城事业综合开发项目、水氢汽车科技产业园项目、通用航空及国际无人机科技产业园项目等签约项目落地建设。

因此，水氢汽车科技产业园项目成为水乡重点打造的核心项目之一。并制定了五年发展规划，目标是成为全球第一家水氢轿车（甲醇水蒸汽催化重整-氢燃料电池小轿车）量产厂商。并建成水氢能源轿车产业园1期300亩、二期500亩和三期1200亩，形成规模化制氢系统柔性生产线30万套、燃料电池柔性生产线30万套，年产销售水氢汽车超过1万辆。

参加本次汇报的合即得公司董事长向华博士告诉记者，近年来，公司非常重视在水氢汽车上的研发和推广力度，并在水氢汽车经济、环保、动力等方面优势上频频发声，让越来越多人开始关注水氢汽车。合即得要造水氢汽车的想法开始于2014年，当水氢动力系统在一辆小型红色代步车上试车成功后，公司高管就坚定了开发水氢汽车的决心。虽然合即得不是造车企业，但是掌握了极具市场竞争力的汽车的动力——水氢动力系统，拥有水氢动力系统自主知识产权。目前广东合即得利用水氢技术替代了传统的锂电池技术和储氢技术，实现弯道超车，解决了电动车续航里程有限，充电难的问题，为清洁能源汽车的发展提供了一条全新的出路。

梁维东市长在听取以上汇报后明确指出，港澳大湾区和广深科技创新走廊为水乡地区提供了新的发展机遇。水乡管委会和各镇党委政府一定要抢抓机遇，全力推动产业项目落地和区域协调发展，加快推动水乡新城建设，做好城市和产业互动的文章。

又讯 2月24日上午，东莞市樟木头镇党委书记周伟森一行到访合即得公司，了解水氢产业发展情况及年度发展计划和项目实施情况。

会谈中，向华博士介绍了水氢产业近期取得的重大成果，并重点汇报了与南方设计院在水氢产业特色小镇建设规划上达成的共识，并就水氢产业特色小镇建设项目进行了深入探讨。

据了解，去年5月，樟木头政府发布了“关于成立樟木头镇水氢产业发展领导小组的通知”，计划将樟木头打造成为“水氢产业镇”。周伟森表示，水氢产业是一个好项目，樟木头政府将尽快确立打造水氢产业镇的理念，迅速建成打造水氢产业镇工作机制，使各部门能更有效、更快速地配合发展，加快产业规划。镇委、镇政府将一如既往地对高新技术企业的发展给予帮助，希望企业安心发展，把科技含量高的项目带到樟木头，特别是水氢充电等已经有了实质发展的项目，企业和相关部门更要加强配合，不断促进企业做强做大。

同时，周伟森希望企业立足樟木头，从技术、产品、品牌、市场方面打造樟木头特色“水氢特色小镇”，同时加快项目推进，与资源方保持紧密联系，深入对接方案，各方面要谈细谈透，政府愿意与企业共同去沟通、解释，努力促成水氢产业在樟木头发展壮大。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209828-1.html

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