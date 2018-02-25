英特尔平昌奥运会建全球首个大规模5G网络 承诺将此应用于东京奥运会

科技传媒网讯 网易科技新闻2月25日（巴塞罗那时间）英特尔在2018MWC展会前向运营商以及媒体展示了此次英特尔5G技术在平昌奥运会的应用以及对未来5G技术对人类生活和工工作的颠覆。英特尔透露，已经准备好将在韩国的成功延续至2020年东京奥运会，将5G技术对于体育、娱乐的变革。

与NTT DOCOMO合作 为下一届奥运会提供5G技术

英特尔公司高级副总裁兼首席战略官Aicha Evans介绍，在2018平昌冬奥会上，英特尔与韩国通信服务提供商――KT公司合作，利用英特尔的5G技术建设了全球首个大规模的5G网络。通过英特尔5G，人们能够以空前的方式体验奥运会。

在英特尔看来，5G不仅仅是下一代的通信技术，更是人类和技术发展历程中的一次巨大飞跃。它将整合无线、计算和云，创造丰富的新体验和新服务，突破人类想象的极限。千兆级连接、边缘计算和大规模网络转型将全面释放数据的力量，彻底颠覆人们生活、工作和娱乐的方式。

据透露，英特尔已经准备好将在韩国的成功延续至2020年东京奥运会，将5G技术对于体育、娱乐的变革。英特尔宣布会与日本通信服务提供商――NTT DOCOMO公司展开合作，为下一届奥运会提供5G技术。

平昌冬奥会建成全球首个大规模5G网络

英特尔公司高级副总裁兼网络平台事业部总经理Sandra Rivera介绍，在此次2018年平昌冬奥会上，英特尔5G 团队在10个不同地点部署了超过19个活跃的5G链路，实现了超过3800TB的容量。英特尔的5G技术能够支持大量新的功能，包括多角度图像捕捉、分时和全视角应用、视频直播、虚拟现实和遥测等。

“通过英特尔的FlexRAN（灵活无线接入网），客户可以在边缘实现强大的灵活性和计算力。FlexRAN是英特尔的灵活、可编程、COTs和开源的参考架构，用于实施软件定义虚拟无线接入网（vRAN）。此外，英特尔MEC（多接入边缘计算）解决方案，在网络边缘提供类似于云的计算（处理和存储），带来超低延迟的用户体验。”Sandra Rivera表示。

在5G具体应用场景上，英特尔举例在平昌奥林匹克冰上运动场设置了100个摄像机，拍摄360度比赛画面。它们利用英特尔5G移动试验平台来实时拍摄视频并传输到附近的边缘服务器。这些信息通过KT公司的5G网络发送到云数据中心，其中的服务器利用英特尔可扩展处理器来快速制作运动员的分时画面。附近体验区的观众，可以在平板电脑上从任何角度观看运动员的高清视频直播。

此外，英特尔在在首尔的奥林匹克体育场馆内，还带来了自动驾驶体验。自动驾驶原型车配备了千兆级连接，利用了毫米波频谱、KT公司的低延迟5G网络，以及英特尔GO汽车平台。5G将让互联的自动驾驶汽车能够快速安全地连接彼此（V2V），连接到周围环境（V2X）以及云中的资源，从而实现车载信息娱乐和更高的安全性。

此次与英特尔合作的韩国运营商KT公司执行副总裁Jeon认为，在奥运会这样的大型赛事中引入5G网络是一项极具挑战性的挑战，KT公司很自豪能够参与其中。KT公司为观众提供了千兆级无线宽带、超低延迟视频以及沉浸式内容的直播。所有这一切，要归功于KT公司的5G网络以及英特尔的连接技术，包括其强大的边缘和核心网络计算功能以及高性能处理器。

“双方合作的另一项挑战，是确保各公司之间各种系统的互操作性。为此，KT公司已经在3GPP的全球标准化开始之前与英特尔制定了通用5G 规范，并在真实网络环境中测试和验证了网络系统与设备之间的互操作性。这些合作让KT公司在平昌的5G试验大获成功，为全球合作设立了真正的标杆。”Jeon表示。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209830-1.html

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