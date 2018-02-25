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华为发首款3GPP标准5G商用芯片 5G手机2019年上市

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-25 23:05

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在发布新品MateBook X Pro和平板5系列之后，华为消费者业务CEO余承东向全球发布了华为首款3GPP标准的5G商用芯片巴龙5G01（Balong 5G01）和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端――华为5G CPE（Consumer Premise Equipment，5G用户终端）。

华为此次发布的Balong 5G01是首款商用的、基于3GPP标准的5G芯片。Balong 5G01支持全球主流的5G频段，包括Sub6GHz（低频）和mmWave（高频），理论上可实现最高2.3Gbps的数据下载速率, 支持NSA（Non Standalone，5G非独立组网，即5G网络架构在LTE上）和SA（Standalone ，5G独立组网）两种组网方式。

5G网络和终端是5G商用的两个基础条件，而对于终端来说，芯片又是重中之重，是5G产业发展和成熟的关键环节。Balong 5G01是5G标准冻结后第一时间发布的商用芯片，标志着华为率先突破了5G终端芯片的商用瓶颈。

华为5G CPE分为低频（Sub6GHz）CPE和高频（mmWave）CPE两种。华为5G低频CPE重3kg，体积仅为2L，可在室内随意摆放，其实测峰值下行速率可达2Gbps，是100M光纤峰值速率的20倍，不到1秒即可下载一集网络剧，可以支持未来基于5G网络的各类VR高清在线视频、VR网络游戏等各类高清视频和娱乐应用，给消费者带来极度畅快的在线娱乐体验，同时兼容4G和5G网络。华为5G高频CPE包含室外ODU（OutdoorUnit，数字微波收发信机）和室内IDU（IndoorUnit，接口数据单元）。

据透露，华为首款5G智能手机将在2019年四季度上市。(崔玉贤 )

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209831-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为芯片5Gbalong智能手机

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