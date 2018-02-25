华为发布首款全面屏笔记本HUAWEI MateBook X Pro 售价1499欧元起

科技传媒网讯 网易科技新闻2月25日消息，（西班牙巴塞罗那时间）华为消费者业务在2018世界移动通信大会（MWC）前夕正式面向全球发布了华为首款全面屏笔记本电脑HUAWEI MateBook X Pro和拥有极致影音体验的平板电脑华为平板M5系列。

华为消费者业务CEO余承东上台首先分享了2017年华为消费者业务业绩：收入2360亿人民币左右，规模较2016年增长约30%，与荣耀品智能手机全年发货1.53亿台，中国市场份额第一。

全球首款全面屏笔记本：HUAWEI MateBook X Pro

在谈到华为MateBook时，余承东表示此次巴展华为推出了全球首款全面屏笔记本―HUAWEI MateBook X Pro。

在定位上，HUAWEI MateBook X Pro专门针对生活品质有精致追求的高端商务人士和内容创作者打造。整机采用金属极简设计，CNC钻切工艺，最厚处14.6mm，最薄处4.9mm，重量仅为1.33Kg。

在颜色选择上，提供深空灰和皓月银两种颜色。HUAWEI MateBook X Pro以91%的屏占比首次定义了全面屏笔记本概念，3:2的黄金比例屏幕，可以让内容得以最大的显示比例呈现。

与此同时，华为在笔记本行业中首次引入手机行业的LTPS高清屏幕，在保证极佳显示效果的同时拥有较低的功耗水平，将手机技术完美融合到笔记本产品中。HUAWEI MateBook X Pro配备分辨率高达3000x2000像素的13.9英寸，3K 高清触控屏。

在技术创新上，HUAWEI MateBook X Pro搭载第八代智能英特尔酷睿 i7或i5处理器，最高搭载16 GB运行内存，采用NVMe PCIe高速固态硬盘，同时可搭载NVIDIA GeForce MX150独立显卡，拥有4倍于集成显卡的专业性能。

与此同时，HUAWEI MateBook X Pro配备57.4Wh大电池，配合华为自研的智能省电模式，可实现全天候续航能力；在音效方面，HUAWEI MateBook X Pro采用杜比全景声音响系统。

在上一代HUAWEI MateBook系列笔记本电脑上，华为首创的极速指纹式电源键可实现按压电源键和指纹信息识别同时进行，一键直达Windows桌面。此次华为将极速指纹式电源键再度升级，从关机状态到登录Windows桌面仅需7.9秒，从睡眠状态到登录桌面仅需6.6秒。

华为平板 M5: 突破娱乐与工作的边界

此外，余承东还发布了华为M5系列平板电脑，包括分别搭配8.4英寸屏幕和10.8英寸屏幕的华为平板 M5，以及搭配M-Pen（高精度压感手写笔）的华为平板 M5 Pro三款产品，并提供香槟金、深空灰两种时尚配色。

华为平板 M5系列继承了华为M系列平板的极致影音特点，是华为与哈曼卡顿再度合作打造的影音产品。华为平板 M5系列采用声浪式四（10.8英寸版本）/双（8.4英寸版本）立体声扬声器。

在显示效果方面，华为平板 M5搭配2K IPS高清显示屏，配合华为自研锐屏显示增强算法，可以大幅提升画面动态范围、对比度、清晰度和色彩饱和度。

华为平板 M5 Pro支持4096级高精度压感手写笔M-Pen，支持侧锋书写，长达12小时的高清视频播放续航能力（M5 10.8英寸平板）搭配9V/2A快速充电。

在外观设计上，华为平板 M5系列首次在平板电脑中使用2.5D弧面玻璃，四曲面轻薄金属一体化机身。

在售价上，搭载i5处理器，8GB/256GB版本HUAWEI MateBook X Pro售价1499欧元；搭载i7处理器，8GB/512GB版本HUAWEI MateBook X Pro售价1699欧元；搭载i7处理器，16GB/512GB版本HUAWEI MateBook X Pro售价1899欧元。华为平板 M5售价349欧元起。

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