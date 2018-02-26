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外媒看华为新款笔电：边框超窄 摄像头在键盘上

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-26 10:01

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（原标题：Huawei’s new MateBook X Pro laptop has incredibly tiny bezels）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息，据外媒报道，在今年的世界移动通信大会上，华为并没有推出新的旗舰智能手机，而是推出三款更大屏幕的设备。

外媒看华为新款笔电：边框超窄 摄像头在键盘上

首先是华为的新款笔记本电脑，即MateBook X Pro。与去年的MateBook X相似，它的设计很有吸引力，屏幕周围的边框更窄，华为声称其屏幕比为91%。

触摸屏的尺寸为13.9英寸，长宽比为3:2，分辨率3000x2000。由于面板非常小，华为在MateBook X Pro的键盘上安装了网络摄像头，但这一改变看起来不会像戴尔XPS 13那样出现摄像头位置尴尬的局面。

在MateBook X Pro内部，它使用第八代英特尔酷睿i5或i7处理器，并拥有独立的Nvidia GeForce MX150 GPU。它有两个USB-C端口，一个USB-A端口，一个内置有指纹扫描仪的电源按钮，分为空间灰或神秘银两种颜色，重量不到1.33千克。

MateBook X的最大问题是它的电池续航时间，而华为声称可以使用Pro工作14个小时。如果笔记本电脑真的能达到这个数字，那将是令人印象深刻的。

除了新款笔记本电脑，华为还推出了该公司长期运行的MediaPad系列Android平板电脑，包括8英寸的M5和10.8英寸的M5 Pro。

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这两款平板电脑都有空间灰或香槟金色，有2560x1600分辨率的屏幕，使用USB-C充电，使用华为自己的Kirin 960处理器，运行Android Oreo操作系统。它们没有耳机接口，这对平板电脑来说是个奇怪的设计。

除了尺寸不同外，M5和M5 Pro之间的差异就像iPad和iPad Pro之间的区别。也就是说，M5 Pro有三脚键盘配件连接器，配有四扬声器阵列，支持手写笔功能。M Pen有4096级压力敏感度，在充电100分钟后应该能使用50天。

华为的MateBook X Pro将于今年春季推出，售价为1499欧元(合1842美元)，8.4英寸版本的MediaPad M5售价为349欧元(429美元)，10英寸版售价为399欧元(490美元)。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209834-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为平板电脑摄像头键盘笔记本电脑

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