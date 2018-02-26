全球最值得期待的十大金属3D打印公司

金属3D打印是未来制造最大趋势之一，越来越多的企业开始布局，重点建设和供应3D打印机。下面小编整理出十家全球最有潜力的金属3D打印，这些企业很有可能在未来金

随着金属材料和增材制造技术的逐步发展成熟，3D打印越来越多被应用于工业航空、汽车、医疗、科研等领域。金属粉末成型可以制造更好的液压零件，核电行业正在利用3D打印制造一些装备。湖南华曙高科已用3D打印技术成功制造出发动机转子零部件，GE计划将3D打印粘合剂喷射技术用于改进喷气发动机的零部件，保时捷用激光金属3D打印为经典老车更换零部件。

3D打印技术可以快速制造出各种模型，灵活性极高且浪费少，正在被越来多的企业采纳。特别是对于一些复杂结构和个性化需求，3D打印显得比传统模型制造更适用。各种金属粉料的突破给3D打印带来新的机遇，金属3D打印正在尝试进入更多的应用领域，并激发出巨大的市场空间。

根据研究机构Context最新报告，2017年前三季3D打印市场处于增长态势，个人台式打印设备同比增长45%，工业市场打印机增长2%。金属打印方面GE处于全球领先地位，其次是EOS、SLMSolutions、通快-TRUMPF和3DSystems。那么，随着金属3D打印的兴起，未来谁将成为下一下行业巨头？

金属3D打印是未来制造最大趋势之一，越来越多的企业开始布局，重点建设和供应3D打印机。下面小编整理出十家全球最有潜力的金属3D打印，这些企业很有可能在未来金属3D打印领域中掀起巨浪。

3D Systems：新一代金属添加制造平台

作为3D打印行业的领导者，3D Systems推出了一系列直接金属打印（DMP）3D打印机，提供从入门级到全面的工厂解决方案。其中，入门级金属打印机ProX DMP 100具有100x100x100毫米的构建体积以及手动材料装载，系统支持17-4PH不锈钢和钴铬。该打印机还具有专有的粉末沉积系统，可以在不支持的情况下构建低至20度的角度。

2017年11月，3D Systems宣布推出新一代金属添加剂制造生产平台DMP 8500，该平台可以轻松地将生产无缝集成到工厂。DMP 8500工厂解决方案的特点是一个有效的和完全集成的工作流，具有较低的总成本和较高经营高品质。

DMP 8500平台（图片来源3D Systems）

DMP 8500可以构建500x500x500毫米体积，能用于航空航天、工业和汽车行业的部件成型制造。DMP 8500工厂解决方案集成3dxpert软件，可以有效地优化功能部件和直接生产金属零件。这种模块化设计的金属解决方案可以减少设备资本和确保最大限度的利用资源进行规模生产。

3DEO：智能分层将成本降到最低

3DEO是位于洛杉矶的一家初创公司，其愿景是提供低成本、大批量、高质量的金属部件生产和服务，公司致力于降低金属3D打印的单件成本，并推出了智能分层技术专利，能够制造满足MPIF标准35的高质量要求，并能降低零件打印高达80%的成本。

业内认为导致金属打印不被采用的最大障碍是成本，3DEO独特的工艺过程将有助于降低3D打印成本，使大规模生产成为可能。到目前为止，公司已在洛杉矶开设了一个13000平方英尺的工厂，在那里他们有不少于三台机器在线生产。

3DEO公司目前主要使用不锈钢粉末，但公司正在开发与其他金属包括铬镍铁合金、镍合金、钴铬合金、钛合金、软磁合金、钨合金以及青铜、铜和黄铜等打印技术。

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