瞧过来！世界上第一个3D打印露营活动房屋面世

它不仅是世界上同类产品中的第一款，而且是迄今为止最大的室内3D打印设备，并在萨斯卡通创建。全尺寸的3D打印的野营车活动房屋花费了230多小时，在Create Cafe餐

它不仅是世界上同类产品中的第一款，而且是迄今为止最大的室内3D打印设备，并在萨斯卡通创建。

全尺寸的3D打印的野营车活动房屋花费了230多小时，在Create Cafe餐厅用特殊的3D打印机完成。

“这是一种超现实主义，”Wave of the Future 3D的拥有者Randy Janes说。“如果您熟悉3D打印，那么一个五英寸高的小桌面可能需要一天的时间。我刚刚在一周内打印了一个完整的设备。”

尽管在这个过程中出现了一些问题，包括意外的软件重启，但团队感觉这个过程对于原型打印非常流畅。

“我们有一些机械方面的困难，当预计打印超过230小时时，”Create Cafe首席执行官Dustin Maki说。“我们能够克服这些并且团结在一起。”

露营车长13英尺，宽6英尺，重600磅，寿命为100年。

“所以它比以前的世界纪录大3。5倍，这是因为它是一个整体，”Maki说。“从来没有人完成过这种尺寸的单件打印品。”

活动房屋仍然需要安装电器、电子设备和窗户，但很快将在商业市场上销售。

Janes说：“我已经与全加拿大的几十家不同的分销商联系，询问他们如何在商店里存货。即使是不喜欢露营的人都会喜欢这样的车，因为这是世界上第一个不需要底盘的活动房屋。”

活动房屋可以从其基座上移开，放置在高跷上以坐落在在更持久的位置。野营者也可以转换成一个冰钓屋，在地板上有三个覆盖孔。

Janes希望在未来开发不同的版本，包括16英尺、19英尺和卡车床型号。

Janes说：“这个16英尺的原型会更宽一些，更高一些。如果我能完成，那么我会再次打破我的世界纪录。”

被称为“The Wave”的野营车是一体式打印的，萨斯喀彻温理工学院针对该项目使用的是高流量打印喷嘴。

萨斯喀彻温理工学院机械工程技术专业项目负责人Tim Muench说：“我们在Sask Polytech做了23年的3D打印，当时我们从未见过这么庞大的项目。我们很高兴参与这个项目。”

构成活动房屋的塑料层数为10。3毫米，几乎是正常3D打印中卷边尺寸的两倍。

为了生产出大尺寸的零件，你必须通过一个喷嘴流入一些大量的塑料，”Muench说。“这与你在普通打印机上看到的喷嘴尺寸差异非常大。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209836-1.html

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