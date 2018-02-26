瞧过来！世界上第一个3D打印露营活动房屋面世

它不仅是世界上同类产品中的第一款，而且是迄今为止最大的室内3D打印设备，并在萨斯卡通创建。全尺寸的3D打印的野营车活动房屋花费了230多小时，在Create Cafe餐
它不仅是世界上同类产品中的第一款，而且是迄今为止最大的室内3D打印设备，并在萨斯卡通创建。
全尺寸的3D打印的野营车活动房屋花费了230多小时，在Create Cafe餐厅用特殊的3D打印机完成。
“这是一种超现实主义，”Wave of the Future 3D的拥有者Randy Janes说。“如果您熟悉3D打印，那么一个五英寸高的小桌面可能需要一天的时间。我刚刚在一周内打印了一个完整的设备。”
尽管在这个过程中出现了一些问题，包括意外的软件重启，但团队感觉这个过程对于原型打印非常流畅。
“我们有一些机械方面的困难，当预计打印超过230小时时，”Create Cafe首席执行官Dustin Maki说。“我们能够克服这些并且团结在一起。”
露营车长13英尺，宽6英尺，重600磅，寿命为100年。
“所以它比以前的世界纪录大3。5倍，这是因为它是一个整体，”Maki说。“从来没有人完成过这种尺寸的单件打印品。”
活动房屋仍然需要安装电器、电子设备和窗户，但很快将在商业市场上销售。
Janes说：“我已经与全加拿大的几十家不同的分销商联系，询问他们如何在商店里存货。即使是不喜欢露营的人都会喜欢这样的车，因为这是世界上第一个不需要底盘的活动房屋。”
活动房屋可以从其基座上移开，放置在高跷上以坐落在在更持久的位置。野营者也可以转换成一个冰钓屋，在地板上有三个覆盖孔。
Janes希望在未来开发不同的版本，包括16英尺、19英尺和卡车床型号。
Janes说：“这个16英尺的原型会更宽一些，更高一些。如果我能完成，那么我会再次打破我的世界纪录。”
被称为“The Wave”的野营车是一体式打印的，萨斯喀彻温理工学院针对该项目使用的是高流量打印喷嘴。
萨斯喀彻温理工学院机械工程技术专业项目负责人Tim Muench说：“我们在Sask Polytech做了23年的3D打印，当时我们从未见过这么庞大的项目。我们很高兴参与这个项目。”
构成活动房屋的塑料层数为10。3毫米，几乎是正常3D打印中卷边尺寸的两倍。
为了生产出大尺寸的零件，你必须通过一个喷嘴流入一些大量的塑料，”Muench说。“这与你在普通打印机上看到的喷嘴尺寸差异非常大。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209836-1.html
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