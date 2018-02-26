巴基斯坦煤电公司将建该国最大工业太阳能项目

近日，巴基斯坦一家煤电公司已与卡拉奇太阳能EPC公司Reon Energy签订合同，为巴基斯坦建设一座5MW光伏项目，以帮助其采矿业务。

近日，巴基斯坦一家煤电公司已与卡拉奇太阳能EPC公司Reon Energy签订合同，为巴基斯坦建设一座5MW光伏项目，以帮助其采矿业务。

信德省Engro煤矿公司（SECMC）表示该项目能够安装在信德省的塔尔煤炭二区，将成为迄今为止该国最大的私人C＆I太阳能自有能源消费项目。

SECMC表示正在关注能源成本节约和减少太阳能电厂的碳排放量。该公司可以选择在项目完成期间或之后延长合同，其中Reon将提供15年的运营和维护服务，然后将业务移交给SECMC。

SECMC首席运营官表示，“5MW太阳能系统将带来相当于种植约22万棵树木的收益，并将成为该国最大的私人太阳能PPA。这也是巴基斯坦一家矿业公司首次为其采矿业务安装太阳能发电站。“

Reon Energy首席执行官认为，“巴基斯坦在生产大量太阳能方面享有地域战略优势。太阳能技术的进步不仅提高了太阳能的效率，而且还大大降低了成本。这是一个具有里程碑意义的项目，将明显降低运营成本和碳足迹。该项目还将为周边地区创造数十个就业机会。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209837-1.html

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