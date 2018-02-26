巴基斯坦煤电公司将建该国最大工业太阳能项目

近日，巴基斯坦一家煤电公司已与卡拉奇太阳能EPC公司Reon Energy签订合同，为巴基斯坦建设一座5MW光伏项目，以帮助其采矿业务。
近日，巴基斯坦一家煤电公司已与卡拉奇太阳能EPC公司Reon Energy签订合同，为巴基斯坦建设一座5MW光伏项目，以帮助其采矿业务。
信德省Engro煤矿公司（SECMC）表示该项目能够安装在信德省的塔尔煤炭二区，将成为迄今为止该国最大的私人C＆I太阳能自有能源消费项目。
SECMC表示正在关注能源成本节约和减少太阳能电厂的碳排放量。该公司可以选择在项目完成期间或之后延长合同，其中Reon将提供15年的运营和维护服务，然后将业务移交给SECMC。
SECMC首席运营官表示，“5MW太阳能系统将带来相当于种植约22万棵树木的收益，并将成为该国最大的私人太阳能PPA。这也是巴基斯坦一家矿业公司首次为其采矿业务安装太阳能发电站。“
Reon Energy首席执行官认为，“巴基斯坦在生产大量太阳能方面享有地域战略优势。太阳能技术的进步不仅提高了太阳能的效率，而且还大大降低了成本。这是一个具有里程碑意义的项目，将明显降低运营成本和碳足迹。该项目还将为周边地区创造数十个就业机会。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209837-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
春节地方戏搭载快手唱向全国
独家专访ArcBlock冒志鸿：让区块链走下神坛,区块链 志鸿 区块链技术 比特币 微软
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。