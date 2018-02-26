受太阳能进口税影响 美国SunPower全球裁员3%

受到总统特朗普批准的征收太阳能进口税计划影响，美国太阳能公司SunPower（NASDAQ：SPWR）将进行新的重组规划，预计全球裁员3％。

预计该公司非制造业务的150至250名员工将受到该计划的影响，SunPower近日在监管文件中宣布。

由法国道达尔控股的太阳能公司SunPower已经开始实施一些举措，以降低其运营支出和商品成本，目的是调整因第201款贸易行为下的关税“短期影响”，提高盈利能力。

SunPower没有具体说明哪些国家的工作岗位将会减少，并且根据当地的法律要求以及与员工工作委员会和其他员工代表的磋商情况，各国的变化会有所不同。

该计划将耗资2000万美元至3000万美元重组费用，其中约1100万美元至1600万美元将是遣散费。此外，该公司还将面临房地产租赁终止和其他相关费用，大约900万美元至1400万美元。现金费用预计在1700万美元到2500万美元不等。

关于时间安排，SunPower预计将在2018年的第一季度和第二季度承担相当比例的费用，而重组计划预计将在明年中进行。

根据最新财务报告，SunPower公司的总裁兼首席执行官汤姆・沃纳说， SunPower已经看到从特朗普总统的裁决产生负面短期影响将2018年成本增加，导致部分项目延误，因此经济上不可行。该公司对第201款贸易案的立场是，作为一家美国公司，它应该得到区别对待或排除所有补救措施。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209838-1.html

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