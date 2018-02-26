城市地下管线非开挖修复设备清单・所需内衬材料以及市场价格

城市地下管线非开挖修复CIPP紫外光固化工艺因其具有：占地面积小，通常占用一条车道即可，完全无需开挖。操作人员只需要经过一段时间的培训就可以完成整个修复工
城市地下管线非开挖修复CIPP紫外光固化工艺因其具有：占地面积小，通常占用一条车道即可，完全无需开挖。操作人员只需要经过一段时间的培训就可以完成整个修复工程，UV设备本身具备高度自动化、智能化。固化时间短，平均速度约为1m/min，施工时间一般3-5h即可，满足在市区的工程施工时间安排，对交通影响时间短等优点，越来越多的广泛应用各类地下管线中。
深圳施罗德提供全面的非开挖修复CIPP紫外光固化所需设备・内衬材料以及稳定可靠的服务。
非开挖修复采用的主要机械设备如下：
CIPP紫外光固化内衬材料性能参数:
地下管线非开挖修复市场指导价：以下参考价格不包含管道检测、封堵、临排、疏通、等其他相关施工费用，仅包含UV光固化内衬修复费用。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209839-1.html
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