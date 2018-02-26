IDC：2021年全球区块链支出将突破92亿美元 年复合增长81.2％

IDC最新发布的首份《全球半年度区块链支出指南》（以下简称《指南》）表示，2021年全球区块链支出将增长至92亿美元。

市场总量分析

《指南》预计，2018年区块链解决方案的全球支出将达到21亿美元，是2017年支出的9。45亿美元的两倍多。IDC预计区块链支出将在2016-2021年预测期内保持强劲增长，到2021年5年间复合增长率为81。2％，总支出为92亿美元。

“大众对区块链和分布式账本技术（DLT）的兴趣和投资正在加速增长，企业正将数据汇总到安全、连续和不可变的区块链账簿中，转变他们的业务和运营。”Worldwide Blockchain Strategies研究主管Bill Fearnley Jr。如是说。“许多技术和服务供应商正在与诸如企业以太坊联盟和Hyperledger项目等联盟开展合作并开发创新解决方案，以改善流程后处理、跟踪和跟踪供应链中的货运以及交易记录审计和合规性。此外，多个监管机构和中央银行对区块链和DLT提出了积极评价，这将有助于加速对金融服务和医疗保健等受监管行业的需求。”

地区市场差异性

《指南》中涵盖的全部9个地区在2016-2021年预测期内都将出现惊人的支出增长，拉美和日本的年复合增长率分别为152。5％和127。3％。

美国将成为最大的区块链投资市场，并在整个预测中占据超过40％的全球支出。西欧将成为第二大区块链支出地区，其次是中国和亚太地区（不包括日本和中国）（APeJC）。

中国是仅次于美国的世界第二大区块链单一市场，其规模将在2021年突破10亿美元，5年复合增长率为95%。

“2017年是实验性的一年，因为企业已经意识到区块链的优势和挑战；而2018年将成为企业的关键阶段，因为它们从概念验证项目向全区块链部署迈进了一大步，作为区块链创新的领导者，美国将在整个预测期间继续投资区块链，在金融服务、制造业和其他行业大量投资，美国将着眼于提高现有运营效率，同时在其他领域推广新应用，创造新的收入来源，随着其他地区在自己的区块链项目和计划中取得领先地位，世界将继续追随美国的脚步，加快创新步伐的速度。”客户洞察与分析经理Stacey Soohoo表示。

应用部门差异性

区块链支出将由金融部门领导（2018年为7。54亿美元），主要得益于银行业的快速采用。其次是分销和服务业（2018年为5。1亿美元），将看到零售和专业服务行业的强劲投资，而制造业和资源行业（2018年为4。48亿美元）将受离散和流程制造业驱动。

在美国，分销和服务业将会看到最大的区块链投资。

金融服务业将成为西欧、中国和APeJC地区的主要驱动力。

区块链支出增长最快的行业将是专业服务业（85。8％年复合增长率），离散制造业（84。3％年均复合增长率）和资源行业（83。9％年均复合增长率）。

在金融领域，区块链适用于一系列常见使用案例，包括法规遵从、跨境支付和结算，托管和资产跟踪以及贸易融资和交易后/交易结算。在分销和服务部门以及制造和资源部门，主要使用案例包括资产/货物管理和批次来源。

跨境支付和结算将成为2018年最大支出（2。42亿美元），其次是批次来源（2。02亿美元），贸易融资和交易后/交易结算（1。99亿美元）。在2021年，这三大应用在整体支出方面仍然占最大比例。

“区块链存在大量潜在的新用例，因为交易和记录是几乎所有组织的生命线，但初始区块链支出已经逐渐用于转变现有的依赖手动的低效流程，例如跨境支付、出纳和交易后结算，这些都是让许多公司头疼的领域，区块链也因此彰显出自己的影响力。”客户洞察与分析项目经理Jessica Goepfert分析称。

技术支出占比

从技术角度来看，整个预测期间IT服务和商业服务（合并）将占所有区块链支出的大约75％，并且支出在这两类支出之间非常平衡。区块链平台软件将成为服务类别之外的最大支出类别，是整体增长最快的类别之一，同时还有安全软件。

这份《全球半年度区块链支出指南》统计了19个行业的10种技术支出数据，并分析总结出9个地理区域的14个用例，从而对新兴区块链市场进行了量化。

IDC将区块链定义为交易或记录的数字分布式分类帐。存储信息或数据的分类账存在于对等网络中的多个参与者之间。

分布式账本技术（DLT）允许使用安全、数字化或加密签名将新交易添加到现有的交易链中。

《指南》中不包括使用区块链和分布式分类帐技术的各种加密货币（如比特币）的支出。与业内其他研究不同，综合支出指南旨在帮助IT决策者清楚地了解当今和未来五年区块链支出的行业特定范围和方向。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209842-1.html

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