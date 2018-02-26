自拍表情成三星Galaxy S9卖点 否认模仿iPhone X

（原标题：Samsung’s Galaxy S9 Phone Bets on Animated Human Emojis）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息，据美国媒体报道，三星周日在巴塞罗那世界移动通信大会上推出了Galaxy S9。新一代旗舰手机与去年几乎没有差别；同样纤薄的机身设计和无边框显示屏，同样有耳机插口。三星将重点放在动画表情上：但是人的表情而非动物的。

三星开发的视频软件可存储大量一秒图像，并可自动转换成为社交媒体和消息应用准备的GIF格式。用户可利用这种软件自拍脸部照片，然后用增强现实软件制作自己的3D表情。Galaxy S9的摄像头技术和表情让人联想到iPhone X。

但三星移动主管高东真在接受采访时称，他早在2001年就研究过折叠手机的3D动画，对任何有关三星模仿苹果的说法非常不屑，因为他对人的表情开发有很多年了。他表示：“他们的方法和我的方法完全不同，我是基于自己的路线图认真做事。”

对三星来说，更关键的问题是消费者是否注意到摄像头的变化，或者说是否关心。智能手机每年以两位数增长的时代逐渐远去，人们更新设备的时间更长了。如虹膜扫描或无线充电等创新技术无法引起轰动，在智能手机出现10年后的今天，多数人都坚持用原先的品牌。

从智能手机销量下跌中我们看到了这种摇摆。市场调查机构Strategy Analytics称，2017年第四季度智能手机出货量同比下跌9%。三星将重点放在摄像头上显示出该公司关注消费者实际使用手机的方法，而不是推出新颖但不切实际的功能。

下月将被提拔为三星移动和网络部门CEO的高东真称：“创新并非一切。”智能手机专家也质疑新功能是否对拥有大量忠实粉丝的公司如三星和苹果还重要。Counterpoint Technology Market Research的分析师Tom Kang称，一些得到好评的手机并没有获得很好的销量。他表示：“因此在这个低创新的时代，性能不是很突出的S9可能卖得好。”（木秀林）

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