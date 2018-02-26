产业集群――打造智能制造装备产业集聚区

加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。

――十九大报告

发展智能制造对于中国制造业乃至中国经济的重要性不言而喻，先进制造业全媒体作为深耕制造业领域的专业媒体，长期关注智能制造发展，助力中国制造转型升级，努力做“中国制造2025”的推动者。先进制造业全媒体陆续推出智能制造专题，试图从智能制造产业链、智能工厂、智能装备、智能产品、智能服务、产业变革模式、产业集群发展等方面，全面深度地剖析智能制造的发展，以期勾勒智能制造的全貌。

智能制造专题第七期：产业集群――打造智能制造装备产业集聚区，主要从智能制造区域发展角度剖析智能制造的发展。

十九大报告关于加快培育若干世界级先进制造业集群的战略部署，对促进中国制造质量新提升、引领中国生产方式新变革、挖掘中国经济增长新动能意义重大，有利于到新中国成立一百年时，顺利实现把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国战略目标。智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势，对产业发展和分工格局带来深刻影响，事关制造强国战略的实现。从智能装备行业的区域竞争格局来看，目前，国内的智能制造装备主要分布在工业基础较为发达的地区。在政策东风吹佛下，我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。

智能制造前景一片大好，四大产业聚集区正在形成

据《2016-2017中国智能制造年度发展报告》显示，我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区，将进一步提升各地智能制造的发展水平。其中，环渤海地区和长三角地区是装备制造的核心区。以数控机床为核心的智能制造装备产业的研发和生产企业主要分布在环渤海地区、长三角地区及西北地区，其中以辽、鲁、京、沪、苏、浙和陕等地区最为集中。此外，关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在豫、鄂、粤等地区也都呈现较快的发展态势，其中以洛阳、襄樊、深圳最为突出。同时，工业机器人将是未来智能装备发展的一个新热点，京、沪、粤、苏将是国内工业机器人应用的主要市场。

图：我国智能制造装备产业分布情况

数据来源：中投顾问产业研究中心

具体来看，珠三角、长三角作为我国制造业的核心区，在推动智能制造方面担当主角。珠三角地区占据控制系统优势，广州数控是国内技术领先的专业成套机床数控系统供应商，年产销数控系统占国内同类产品市场的1/2份额。此外，珠三角地区的智能制造装备产业已在人力资源、科技、资本等生产要素市场、产业配套能力和政策支撑等方面具备较为雄厚的基础，初步显现智能制造装备产业集聚发展特征。

长三角地区以江苏、上海和浙江为核心区域，优势在于电子信息技术产业基础雄厚，目前三省市依据各自的产业和科技基础优势，已培育了一批优势突出、特色鲜明的智能制造装备产业集群。随着《长江三角洲城市群发展规划》的发布、指引，长三角将加快形成集智能设计、智能产品、智能装备和智能技术及服务于一体的全产业链。



环渤海地区以辽东半岛和山东半岛为核心区域，以北京、哈尔滨、沈阳为代表，科研实力较强，研究机构有中科院沈阳自动化研究所、哈工大、北航等，在机器人方面取得显著科研成果，具有人才培养优势。且有沈阳新松、哈工大机器人、哈博实等行业龙头企业，带动培育了一批智能制造装备产业集群。

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