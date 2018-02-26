抓住区块链这个机遇

区块链发展如此迅速，背后有深刻的必然性。自互联网诞生以来，人类社会的信息传播成本得到极大的降低，信息传播效率的飞跃带来生产力的极大解放。

区块链的诞生，将大幅降低价值传输成本，又一次极大解放生产力

目前，区块链底层技术还不成熟，基础设施还不完善

区块链难以篡改、共享账本、分布式的特性，更易于监管接入，获得更加全面实时的监管数据

区块链迅速发展不是偶然，它能极大降低信息价值传输成本

区块链发展如此迅速，背后有深刻的必然性。自互联网诞生以来，人类社会的信息传播成本得到极大的降低，信息传播效率的飞跃带来生产力的极大解放。

然而现在的互联网也存在固有的缺陷，它更关心的是信息的送达，而不太关心信息的所有权，出现了“数据裸奔”“信息无主”等问题。而有些信息具有很强的价值属性，比如汇款转账信息，这些有价值信息的传递需要依赖第三方来“保驾护航”。因此，目前信息的价值传输成本依然高企。

区块链的诞生，带来了解决这个问题的曙光。由于区块链公开透明、难以篡改、不依赖中介机构的特点，区块链可以实现安全、高效、低成本的价值传输。人们有望基于区块链建成价值传输的互联网。在价值互联网中，价值传输成本将极大降低，生产力将又一次获得极大解放。

区块链独特的优势，如数据的确权使用、价值的高效传输，可以广泛应用于很多行业，比如金融服务、合同契约、慈善公益、物联网等，区块链将在未来改变很多行业的面貌。

因此，区块链绝非无足轻重的领域，而是国际上的兵家必争之地，我们必须给予足够的重视。

最近，区块链概念很火，区块链的春天似乎已经到来，那么，爆发就在眼前吗？

我们不应该如此乐观、如此急切。区块链技术诞生以来，尽管技术创新与突破层出不穷，但社会级别的大规模应用实践仍然不足。区块链底层技术不成熟，基础设施不完善的状况并没有获得根本改观。

首先，当前主流的区块链系统，包括比特币、以太坊等，其成熟度都不能支撑大规模现实商业场景。其次，在现有系统中，价值往往只能在同一个区块链内进行传递，于是，看起来热闹的众多区块链实践，事实上搭建了更多的价值孤岛，这与区块链“价值互联网”的美好愿景南辕北辙。

然而，区块链底层技术获得实质性突破之前的这个阶段，恰恰是一个战略机遇期。我们应该深耕技术，以期通过技术优势在未来的国际区块链竞争中立于不败之地。如果急于在并不牢固的地基上搭建城堡，很可能因小失大。

监管之道在于通过区块链技术本身实现对技术的监管

区块链行业健康发展，亟须科学监管。由于处在发展的早期阶段，区块链从业人员鱼龙混杂，甚至有的从业者发布一些只有名字、无战略、无团队、无开发的“空气项目”，吸引风险承担能力不足的散户参与其中，这不但是对行业自身的戕害，还给社会稳定带来了隐患。2017年9月4日，7部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。对于行业内野蛮生长的代币融资行为，将其定性为“非法公开融资”。这是一次非常及时的监管介入，对后续监管也有很好的借鉴意义。

有观点认为，区块链的匿名性与弱中心化的架构，与现有的监管体系存在某种程度的天然冲突。实际上，两者并不冲突，区块链技术最终必然演化为“监管融入技术”的模式，区块链的难以篡改、共享账本、分布式的特性，更易于监管接入，获得更加全面实时的监管数据。让监管机构本身也参与到技术中去，通过技术本身实现对技术的监管，将最终化解区块链与监管的冲突。（人民日报）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209848-1.html

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